Funcionária de hospital é agredida durante a madrugada por paciente em Cajazeiras

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Wendel de Novais
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:05
Uma funcionária do Hospital Professor Eládio Lasserre, no bairro de Cajazeiras II, em Salvador, foi agredida por uma mulher na madrugada desta sexta-feira (30). Policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados e conduziram a suspeita à delegacia.
Ao chegarem à unidade de saúde, os militares encontraram a funcionária com sinais de agressão. A vítima, de 47 anos, permaneceu em observação médica no próprio hospital.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A suspeita ainda estava no local quando a equipe policial chegou. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes, juntamente com a funcionária, para a adoção das medidas cabíveis.
A ocorrência foi registrada pela Central de Flagrantes (Cenflag). Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e exame de lesão corporal. Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da agressão.