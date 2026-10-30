CRIME

Funcionária de hospital é agredida durante a madrugada por paciente em Cajazeiras

Suspeita foi encontrada no hospital e conduzida à Central de Flagrantes por policiais militares

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:05

hOSPITAL eL´ Crédito: Divulgação/Sesab

Uma funcionária do Hospital Professor Eládio Lasserre, no bairro de Cajazeiras II, em Salvador, foi agredida por uma mulher na madrugada desta sexta-feira (30). Policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados e conduziram a suspeita à delegacia.

Ao chegarem à unidade de saúde, os militares encontraram a funcionária com sinais de agressão. A vítima, de 47 anos, permaneceu em observação médica no próprio hospital.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A suspeita ainda estava no local quando a equipe policial chegou. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes, juntamente com a funcionária, para a adoção das medidas cabíveis.