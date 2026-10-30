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Funcionária de hospital é agredida durante a madrugada por paciente em Cajazeiras

Suspeita foi encontrada no hospital e conduzida à Central de Flagrantes por policiais militares

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:05

hOSPITAL eL´
hOSPITAL eL´ Crédito: Divulgação/Sesab

Uma funcionária do Hospital Professor Eládio Lasserre, no bairro de Cajazeiras II, em Salvador, foi agredida por uma mulher na madrugada desta sexta-feira (30). Policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados e conduziram a suspeita à delegacia.

Ao chegarem à unidade de saúde, os militares encontraram a funcionária com sinais de agressão. A vítima, de 47 anos, permaneceu em observação médica no próprio hospital.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A suspeita ainda estava no local quando a equipe policial chegou. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes, juntamente com a funcionária, para a adoção das medidas cabíveis.

A ocorrência foi registrada pela Central de Flagrantes (Cenflag). Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e exame de lesão corporal. Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da agressão.

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