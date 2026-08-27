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Funcionária que desviou R$ 2,9 milhões empresas usava pix da mãe e do marido

Mulher foi presa nesta quinta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Millena Marques

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:07

Funcionária foi alvo de investigação
Funcionária foi alvo de investigação Crédito: Divulgação

A funcionária de 26 anos que foi presa em Salvador utilizava o pix da mãe e do marido para desviar quase R$ 3 milhões de cinco empresas. Ela foi presa durante a Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (27).

"Ela colocava nos pagamentos o nome de empresas credoras que eram idôneas, mas alterava as contas e agências destinatárias dos valores, e esses valores passavam a ser destinados para pessoas da família dela", disse a delegada Iasmin Barbosa, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), em entrevista à TV Bahia.

As investigações apontam que o esquema causou prejuízo de R$ 2.931.689,58 a empresas dos setores de construção civil e incorporação imobiliária. Entre abril de 2025 e maio de 2026, os policiais identificaram aproximadamente 386 transferências suspeitas.

Investigada foi alvo de operação

Investigada foi alvo de operação por Divulgação
Investigada foi alvo de operação por Divulgação
Investigada foi alvo de operação por Divulgação
Investigada foi alvo de operação por Divulgação
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Investigada foi alvo de operação por Divulgação

De acordo com a polícia, a investigada usava um mecanismo para dificultar a identificação das fraudes. Ela inseria os nomes de fornecedores reais no campo destinado ao beneficiário das operações, mas os valores eram enviados, na prática, para contas bancárias de terceiros ligados a ela.

Ainda conforme a investigação, a funcionária criava situações de urgência e alegava que atrasos nos pagamentos poderiam resultar em multas. Dessa forma, buscava acelerar a autorização das transferências e reduzir a possibilidade de questionamentos por parte dos sócios das empresas.

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Durante a operação, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva, três medidas cautelares diversas da prisão e três mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram celulares, cartões bancários, equipamentos eletrônicos e dois veículos. Também foram determinadas medidas para bloqueio de bens e valores dos investigados.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio de equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), em Salvador e Itaberaba. O inquérito continua para identificar outros possíveis beneficiários do dinheiro, apurar a suspeita de lavagem de capitais e tentar recuperar os valores desviados.

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Salvador Golpe

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