SALVADOR

Funcionária que desviou R$ 2,9 milhões empresas usava pix da mãe e do marido

Mulher foi presa nesta quinta-feira (27)



Millena Marques

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:07

Funcionária foi alvo de investigação Crédito: Divulgação

A funcionária de 26 anos que foi presa em Salvador utilizava o pix da mãe e do marido para desviar quase R$ 3 milhões de cinco empresas. Ela foi presa durante a Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (27).

"Ela colocava nos pagamentos o nome de empresas credoras que eram idôneas, mas alterava as contas e agências destinatárias dos valores, e esses valores passavam a ser destinados para pessoas da família dela", disse a delegada Iasmin Barbosa, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), em entrevista à TV Bahia.

As investigações apontam que o esquema causou prejuízo de R$ 2.931.689,58 a empresas dos setores de construção civil e incorporação imobiliária. Entre abril de 2025 e maio de 2026, os policiais identificaram aproximadamente 386 transferências suspeitas.

Investigada foi alvo de operação 1 de 4

De acordo com a polícia, a investigada usava um mecanismo para dificultar a identificação das fraudes. Ela inseria os nomes de fornecedores reais no campo destinado ao beneficiário das operações, mas os valores eram enviados, na prática, para contas bancárias de terceiros ligados a ela.

Ainda conforme a investigação, a funcionária criava situações de urgência e alegava que atrasos nos pagamentos poderiam resultar em multas. Dessa forma, buscava acelerar a autorização das transferências e reduzir a possibilidade de questionamentos por parte dos sócios das empresas.

Durante a operação, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva, três medidas cautelares diversas da prisão e três mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram celulares, cartões bancários, equipamentos eletrônicos e dois veículos. Também foram determinadas medidas para bloqueio de bens e valores dos investigados.