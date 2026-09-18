SEGURANÇA

Funcionário de cozinha é preso ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Prestador de serviço foi descoberto após equipamento de bodyscan apontar imagem suspeita durante procedimento de entrada

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 13:04

Body scan flagrou tentativa de entrar com droga Crédito: Divulgação

Um funcionário que presta serviço na cozinha do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS) foi preso em flagrante nesta sexta-feira (18) ao tentar entrar na unidade com drogas no bolso da calça. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), as substâncias seriam supostamente entregues a detentos.

A tentativa foi descoberta durante o procedimento de entrada no presídio, quando o equipamento de bodyscan apontou uma imagem suspeita. O setor de segurança do conjunto penal foi acionado e acompanhou o prestador até a abordagem.