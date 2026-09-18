Funcionário de cozinha é preso ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

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Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 13:04
Um funcionário que presta serviço na cozinha do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS) foi preso em flagrante nesta sexta-feira (18) ao tentar entrar na unidade com drogas no bolso da calça. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), as substâncias seriam supostamente entregues a detentos.
A tentativa foi descoberta durante o procedimento de entrada no presídio, quando o equipamento de bodyscan apontou uma imagem suspeita. O setor de segurança do conjunto penal foi acionado e acompanhou o prestador até a abordagem.
As drogas foram encontradas em poder do funcionário e apreendidas. Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.