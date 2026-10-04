MORTE

Fundador de instituto e nutrólogo: quem é o médico morto após sair de motel aos gritos em Salvador

Vinicius Aguilera era fundador de instituto que reunia profissionais de diferentes áreas da saúde.

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:13

Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro Crédito: Reprodução

Vinicius Aguilera, médico natural de São Paulo, morreu na manhã deste sábado (3), em Salvador, após ser encontrado ferido e em estado de agitação em uma rua do bairro de Jardim Armação. Antes de ser localizado, ele teria deixado um motel da região correndo e pedido ajuda pelas ruas.

Formado em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), Aguilera atuava na área de Nutrologia e se apresentava como especialista em emagrecimento e saúde integral. Ele também era fundador do Instituto Aguilera, voltado para atendimento em diferentes áreas da saúde.

Segundo a apresentação institucional, o espaço foi criado com a proposta de reunir profissionais de especialidades que atuam de forma integrada. A equipe inclui Nutrologia, Dermatologia, Nutrição, Endocrinologia e Psicologia, com a proposta de oferecer acompanhamento individualizado aos pacientes.

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Nas redes sociais e na divulgação de seu trabalho, Aguilera associava sua atuação médica a temas relacionados a emagrecimento e bem-estar. O instituto tinha como proposta integrar cuidados relacionados à saúde física e mental.

O episódio que terminou com a morte do médico começou pela manhã. Segundo relatos iniciais, ele estava em um motel acompanhado de outras pessoas antes de sair do estabelecimento. Testemunhas disseram que Aguilera aparentava estar em pânico e afirmava estar sendo perseguido. Ele percorreu as ruas próximas pedindo socorro e caiu nas proximidades de uma oficina.

A Polícia Militar informou que policiais da 39ª CIPM foram acionados por populares por volta das 10h50 para atender a ocorrência de um homem ferido e em aparente surto, na Rua Américo Vespúcio. O Samu foi chamado, mas o médico não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado.