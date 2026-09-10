POLÍCIA

Fuzis, munições e carregadores são apreendidos em depósito perto da Praça da Piedade

Apreensão de armas e munições representa prejuízo estimado em R$ 200 mil para facção

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:16

Fuzis, munições e carregadores foram apreendidos na ação Crédito: Polícia Militar da Bahia

Dois fuzis, 150 munições e diversos carregadores foram encontrados em um imóvel usado como depósito na região da Praça da Piedade, no Centro de Salvador, nesta quarta-feira (9). Um homem foi preso durante a ação, que resultou ainda na apreensão de equipamentos e vestimentas camufladas. Segundo a polícia, o material representa um prejuízo estimado em R$ 200 mil para uma facção que atua na região central da cidade.

A descoberta ocorreu durante uma intensificação do policiamento nos Barris, nas proximidades da Praça da Piedade. Os policiais receberam informações de que armas de fogo, fardamentos e coletes balísticos estariam escondidos na região central. Durante as diligências, os agentes identificaram uma movimentação considerada suspeita em uma edificação que aparentava funcionar como depósito de materiais utilizados por ambulantes.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Uma varredura foi realizada no imóvel e revelou um arsenal. Entre os materiais localizados estavam um fuzil T4, calibre 5.56, e um AK-47, calibre 7.62. As duas armas estavam com as numerações suprimidas, segundo a Polícia Militar. Também foram encontrados três carregadores para fuzil calibre 5.56 e três carregadores do tipo caracol para armas calibre 7.62. O material apreendido incluía ainda 150 munições de calibre 7.62, uma luneta de precisão, casacos camuflados e um aparelho celular.

O homem localizado no imóvel foi detido e levado para a Central de Flagrantes, junto com todo o material recolhido. A ocorrência foi registrada na unidade policial, que deverá adotar as medidas cabíveis para apurar a origem das armas e a possível ligação do suspeito com o material encontrado.