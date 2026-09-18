GBarbosa em Salvador reinaugura com adega, espaço de sushi e peixaria

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Esther Morais
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:10
A unidade do GBarbosa Costa Azul, em Salvador, foi reinaugurada nesta quinta-feira (17) após passar por uma reforma. O espaço ganhou novidades voltadas à gastronomia e à experiência de compra, como adega, peixaria própria e espaço de sushi.
A loja também passou a reunir a Adega Perini e o Empório Perini no formato “store in store”, conceito que coloca as marcas dentro do supermercado. A proposta já está presente em outras unidades da rede.
A adega conta com mais de 1.200 rótulos de vinhos e espumantes de 11 países, incluindo opções do Chile, Portugal e Argentina. O espaço também oferece mais de 300 produtos de fabricação da Perini.
No Empório Perini, os clientes encontram pães, saladas, pizzas de fermentação natural, sanduíches, sopas, bolos, cafés, doces e salgados. Entre os produtos citados pela marca estão coxinha especial, pão delícia, palmier e torteletta de morango.
A unidade também ganhou uma peixaria, com pescados e frutos do mar selecionados, além de preparações de sushi feitas na hora.
Gbarbosa
Segundo Marcos Femia, diretor-geral do GBarbosa, a reforma faz parte de uma nova proposta para a unidade. “A nova loja Costa Azul representa o que há de mais moderno em nossa proposta de valor, que é unir o dia a dia das compras a uma experiência gastronômica completa”, afirmou.
A reinauguração ocorreu em formato de Soft Opening e contou com a presença de autoridades, empresários parceiros, clientes e do chef Luiz Farias.