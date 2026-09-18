Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

GBarbosa em Salvador reinaugura com adega, espaço de sushi e peixaria

Unidade passou por reforma e ganhou novos espaços gastronômicos, além do Empório e da Adega Perini

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:10

No GBarbosa Costa Azul, há opções de presentes para os pequenos
GBarbosa em Salvador reinaugura com adega, espaço de sushi e peixaria Crédito: Divulgação

A unidade do GBarbosa Costa Azul, em Salvador, foi reinaugurada nesta quinta-feira (17) após passar por uma reforma. O espaço ganhou novidades voltadas à gastronomia e à experiência de compra, como adega, peixaria própria e espaço de sushi.

A loja também passou a reunir a Adega Perini e o Empório Perini no formato “store in store”, conceito que coloca as marcas dentro do supermercado. A proposta já está presente em outras unidades da rede.

A adega conta com mais de 1.200 rótulos de vinhos e espumantes de 11 países, incluindo opções do Chile, Portugal e Argentina. O espaço também oferece mais de 300 produtos de fabricação da Perini.

No Empório Perini, os clientes encontram pães, saladas, pizzas de fermentação natural, sanduíches, sopas, bolos, cafés, doces e salgados. Entre os produtos citados pela marca estão coxinha especial, pão delícia, palmier e torteletta de morango.

A unidade também ganhou uma peixaria, com pescados e frutos do mar selecionados, além de preparações de sushi feitas na hora.

Gbarbosa

GBarbosa por Divulgação
Unidade do GBarbosa em Salvador por Tailane Muniz/CORREIO
Black Friday no GBarbosa por Reprodução/GBarbosa
Black Friday no GBarbosa por Reprodução/GBarbosa
1 de 4
GBarbosa por Divulgação

Segundo Marcos Femia, diretor-geral do GBarbosa, a reforma faz parte de uma nova proposta para a unidade. “A nova loja Costa Azul representa o que há de mais moderno em nossa proposta de valor, que é unir o dia a dia das compras a uma experiência gastronômica completa”, afirmou.

A reinauguração ocorreu em formato de Soft Opening e contou com a presença de autoridades, empresários parceiros, clientes e do chef Luiz Farias.

Mais recentes

Imagem - Expo Favela reúne moda, cultura e empreendedorismo em Salvador neste fim de semana

Expo Favela reúne moda, cultura e empreendedorismo em Salvador neste fim de semana
Imagem - Antiga Insinuante no Shopping Barra dá lugar a nova loja com promoção especial

Antiga Insinuante no Shopping Barra dá lugar a nova loja com promoção especial
Imagem - Multidão toma as ruas de Ibicaraí em ato com ACM Neto na reta final da campanha

Multidão toma as ruas de Ibicaraí em ato com ACM Neto na reta final da campanha