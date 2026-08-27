SALVADOR

Gerente da Vinci Airports é eleita uma das 15 melhores executivas de comunicação do Brasil

Daniela Franco soma cinco reconhecimentos na categoria Nordeste e está entre as quinze executivas de Comunicação mais votadas do Brasil em 2026

D Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:43

Executiva da VINCI Airports recebe Troféu Top de Ouro no TOP Mega Brasil Crédito: Divulgação

A executiva de Comunicação da VINCI Airports no Brasil, Daniela Franco, recebeu o Troféu Top de Ouro durante a cerimônia do TOP Mega Brasil de Comunicação Corporativa, realizada no Unibes Cultural, em São Paulo. A homenagem reconhece sua trajetória de mais de duas décadas no setor e sua presença recorrente entre os profissionais de destaque da premiação.

Daniela já recebeu cinco reconhecimentos na categoria Nordeste e, em 2026, ficou entre as quinze executivas de Comunicação mais votadas do Brasil.

Executiva da VINCI Airports recebe Troféu Top de Ouro no TOP Mega Brasil 1 de 9

Na VINCI Airports, Daniela lidera a estratégia de Comunicação do Salvador Bahia Airport e dos sete aeroportos administrados pela companhia na Região Norte. Sua atuação abrange comunicação corporativa, gestão da reputação, relacionamento com stakeholders, inovação, sustentabilidade, diversidade e impacto social.

“Recebo esta homenagem com muita gratidão e com a consciência de que nenhuma trajetória se constrói sozinha. Esse reconhecimento também pertence às equipes, lideranças, parceiros e profissionais com quem compartilhei desafios, aprendizados e conquistas ao longo desses anos. Acredito em uma comunicação que aproxima pessoas, fortalece relações e contribui para que as organizações gerem impacto positivo”, afirma Daniela Franco.

Com mais de 20 anos de experiência, Daniela construiu sua trajetória na atuação estratégica em comunicação corporativa, gestão da reputação e relacionamento com diferentes públicos. Sua experiência é concentrada em áreas como comunicação, engajamento de funcionários, gestão de crise, ESG e D&I. Ela é formada em Economia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e pós-graduada em comunicação corporativa e administração de empresas.

Nos últimos anos, seu trabalho também tem contribuído para integrar comunicação, inovação, experiência do cliente e compromissos socioambientais nos aeroportos administrados pela VINCI Airports no Brasil.