SALVADOR

Gestora de casa de repouso é condenada a mais de 9 anos de prisão por morte de idosa após maus-tratos

Responsável pelo lar de idosos irregular foi condenada pelos maus tratos que resultaram na morte de uma idosa de 91 anos de idade

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:03

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

A gestora de uma casa de repouso irregular foi condenada, nesta terça-feira (29), a nove anos e quatro meses de reclusão por maus-tratos que resultaram na morte de uma idosa de 91 anos, em Salvador. Vilmara da Cruz Conceição Souza, responsável pela “Casa de Repouso Samayra”, no bairro de Cassange, também terá que pagar uma indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais aos herdeiros da vítima.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável pela denúncia do caso, a Justiça reconheceu que as provas coletadas durante as investigações comprovaram a prática reiterada de maus-tratos. Entre os elementos considerados estão relatórios técnicos da Vigilância Sanitária, pareceres psicológicos da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), registros fotográficos e depoimentos de profissionais da área médica, assistentes sociais e policiais.

Segundo a denúncia, Vilmara era responsável pela “Casa de Repouso Samayra”, estabelecimento que já havia sido interditado cautelarmente pela Vigilância Sanitária (Visa) e era acompanhado pelo Ministério Público devido às condições estruturais inadequadas e à insalubridade.

Mesmo após a interdição, a instituição continuou funcionando de forma clandestina e chegou a acolher mais de 20 idosos sem os alvarás necessários. O fechamento definitivo ocorreu em 15 de abril de 2025.

Entre 2023 e outubro de 2025, a idosa Edna Catarina da Hora, de 91 anos, teria sido privada de alimentação adequada e de cuidados essenciais. Com o agravamento do estado de saúde, ela foi levada pela gestora ao Hospital Professor Eládio Lassére, em Cajazeiras II, no dia 2 de outubro de 2025. Na ocasião, Edna apresentava um ferimento profundo no rosto e diversos hematomas pelo corpo.

Na unidade de saúde, Vilmara contratou informalmente uma estudante de curso técnico em enfermagem para acompanhar a paciente temporariamente e deixou o hospital, levando consigo os demais documentos da idosa.

A estudante que assumiu o acompanhamento identificou diversas marcas de agressão no corpo da vítima, além de intenso sofrimento. O serviço social do hospital foi acionado e comunicou o caso à Deati e à equipe médica.

Durante a apuração, o médico responsável pelo primeiro atendimento relatou que as lesões encontradas no corpo e no rosto da vítima apresentavam diferentes cronologias e padrões incompatíveis com a hipótese de uma única queda da cama, versão apresentada pela defesa.