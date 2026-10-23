SALVADOR

Golfinhos são flagrados na Baía de Todos-os-Santos

Animais foram registrados por policiais da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental durante ação de fiscalização náutica

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:28

Golfinhos são flagrados na Baía de Todos-os-Santos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um grupo de golfinhos foi avistado por policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) durante um patrulhamento náutico na Baía de Todos-os-Santos, nesta quinta-feira (22). Os agentes registraram a presença dos animais enquanto realizavam atividades de fiscalização na região.

Segundo a Coppa, durante a primavera, as águas da região apresentam condições favoráveis à presença desses mamíferos marinhos, que podem ser observados em deslocamento, interação com outros animais e busca por alimento.

Os golfinhos desempenham um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas marinhos, participando das cadeias alimentares e contribuindo para a manutenção da biodiversidade.