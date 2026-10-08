WELLNESS ECONOMY

Grande rede de academias amplia presença em Salvador com nova unidade no Cabula

Novo espaço tem equipamentos modernos, áreas de musculação e cardio e programação diversificada de aulas

Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:11

BlueFit inaugura nova unidade em Bela Vista, Salvador, com equipamentos modernos e mais de 10 modalidades Crédito: Divulgação

A rede de academias BlueFit inaugurou uma nova unidade em Salvador - desta vez, no Cabula. Com a abertura da nova filial, a marca chega à sexta operação no estado. Além da capital, onde já está presente nos bairros Graça, Cidade Jardim e Caminho das Árvores, a rede também possui unidades em Barreiras e Vitória da Conquista.

A nova academia conta com equipamentos modernos e horários flexíveis, além de opções voltadas a diferentes objetivos e níveis de treinamento. O espaço possui áreas de musculação e cardio e oferece uma programação diversificada de aulas coletivas, incluídas no valor da mensalidade.

5 erros de iniciantes na academia 1 de 9

Entre as modalidades estão aulas da Les Mills, como RPM e Body Pump, além de lutas, como Boxe e Muay Thai. A grade também inclui opções como GAP, Localizada, Treinamento Funcional e Pilates, além de aulas de dança, como Zumba e Fit Dance.

Para o professor de Educação Física Leandro Twin, especialista em treinamento e embaixador da BlueFit, a diversidade de modalidades pode ajudar os alunos a encontrar atividades que estejam alinhadas aos objetivos pessoais e sejam compatíveis com a rotina.

“Hoje, quando falamos em academia, é importante pensar em uma estrutura que consiga atender diferentes objetivos e perfis de treino. Ter equipamentos de qualidade, variedade de modalidades e um ambiente bem organizado dá ao aluno mais possibilidades para encontrar uma atividade com a qual realmente se identifique e consiga manter na rotina”, avalia.

Equipamentos e horários flexíveis

Segundo a empresa, a BlueFit Cabula foi planejada para oferecer mais agilidade durante os treinos, inclusive nos horários de maior movimento. A unidade possui aparelhos duplicados para diferentes grupos musculares e fileiras amplas de esteiras na área de cardio, com o objetivo de reduzir o tempo de espera pelos equipamentos.

O espaço é dividido em setores, que incluem musculação tradicional, pesos livres, Arena Fitness, Bike Indoor e vestiários completos.

A rede também trabalha com horários flexíveis. Muitas unidades da BlueFit funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo que os alunos escolham os períodos mais adequados para treinar, inclusive durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

O hábito de treinar cedo tem destaque na Bahia. De acordo com o relatório anual do aplicativo Strava em 2026, o estado lidera o ranking nacional de atividades físicas realizadas entre 4h e 7h. Nesse intervalo, estão concentrados 39% dos treinos registrados na Bahia, à frente da Paraíba, com 37%, e do Espírito Santo, com 36%.

Nos planos Gold ou Premium, os alunos também têm acesso ao benefício Livre Trânsito, que permite frequentar qualquer uma das mais de 200 academias da BlueFit no país. A modalidade pode ser uma alternativa para quem precisa viajar a trabalho ou a lazer e deseja manter a rotina de exercícios fora de casa.

A inauguração da unidade no Cabula ocorre em um cenário de diferentes níveis de prática de atividade física entre os baianos. Dados do IBGE de 2026 mostram que a Bahia subiu para a 13ª posição no ranking nacional de adolescentes ativos. Segundo o levantamento, 28,1% dos jovens entre 13 e 17 anos praticam pelo menos 300 minutos de atividade física por semana.