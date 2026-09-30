SALVADOR

Grupo Botequim celebra 20 anos com roda de samba especial no Santo Antônio Além do Carmo

Festa acontece no dia 9 de outubro

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:31

Grupo Botequim Crédito: Daniel Pita

O Grupo Botequim chega aos 20 anos de trajetória celebrando o papel que desempenhou na consolidação da cena do samba em Salvador. Para marcar a data, o coletivo promove, no dia 9 de outubro, às 21h, uma edição especial da tradicional roda de samba realizada no Pátio da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo. A noite contará com participações de convidados e promete reunir admiradores que acompanham a caminhada do grupo desde os primeiros anos. Os ingressos são vendidos por R$ 30 no Sympla.

Ao longo de duas décadas, o Botequim transformou suas rodas em um dos encontros mais tradicionais do calendário cultural da cidade. Entre clássicos do samba, repertório de pesquisa e valorização da memória do gênero, o grupo construiu uma relação próxima com o público, tornando-se referência para diferentes gerações de sambistas e frequentadores.

Para Roberto Ribeiro, fundador e cavaquinista do grupo, a longevidade do projeto está diretamente ligada à fidelidade às suas origens. Segundo ele, o reconhecimento conquistado junto ao público e aos mestres do samba baiano é resultado de um trabalho contínuo de preservação da tradição do gênero.

“Uma das maiores conquistas foi construir um público firme, fiel, que ao longo desses 20 anos foi crescendo e se transformando, chegando à nova geração. A gente não se moldou para mudar nossa identidade, apenas se manteve firme no que queria e o público foi naturalmente se identificando com o nosso trabalho, entendendo a importância dessa memória e preservação que mantemos até hoje”, afirma.

A história do Grupo Botequim começou em Itapuã, a partir de encontros entre amigos movidos pelo interesse em pesquisar e reverenciar grandes nomes do samba. O projeto ganhou novo impulso quando o então integrante Pedrão Abib participou da criação da iniciativa “Cinema, Capoeira e Samba”, realizada no Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo. A programação previa exibição de filmes, apresentações de capoeira e uma roda de samba ao final. Foi justamente essa última atividade que despertou o interesse do público e passou a acontecer regularmente.

Em uma época em que as rodas de samba ainda não ocupavam tantos espaços da cidade, o grupo apostou em apresentações acústicas e em um repertório voltado aos grandes compositores do gênero. A proposta encontrou rapidamente acolhimento do público e, em poucos meses, os encontros já reuniam um número expressivo de pessoas.

O crescimento da roda ajudou a projetar não apenas o grupo, mas também o próprio bairro do Santo Antônio Além do Carmo, que anos depois se consolidaria como um dos principais polos culturais de Salvador. A repercussão abriu portas para apresentações em outras cidades e estados, além de fortalecer a valorização das rodas de samba em espaços públicos da capital baiana.

Durante a trajetória, o Grupo Botequim dividiu palco com nomes importantes da música brasileira e do samba baiano. Entre eles estão Walmir Lima, considerado padrinho do grupo, Nelson Rufino, Edil Pacheco, Riachão, Mestre Muniz do Garcia, Gal do Beco, Glória Bomfim, Juliana Ribeiro, Dona Cabocla e Seu Regi de Itapuã. Artistas de outros estados, como Wilson Moreira e Marina Íris, também participaram de momentos marcantes dessa história.

Mais do que apresentações musicais, as rodas de samba do Botequim se transformaram em espaço de convivência e afeto. Ao longo dos anos, amizades foram construídas, casais se conheceram durante os encontros e muitas pessoas passaram a incluir a roda em seus roteiros sempre que retornam a Salvador. Esse vínculo ajudou a criar uma comunidade em torno do grupo, renovada constantemente pela chegada de novos frequentadores.