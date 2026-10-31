CRIME

Grupo denuncia cafeteria após motorista de app ser agredida por manobrista no Corredor da Vitória

Grupo Ratos da Pista divulgou denúncia e cobrou mobilização de outros profissionais de aplicativo

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:21

Ratos na Pista e o influenciador Victor Barreto denunciaram caso Crédito: Reprodução

Uma motorista de aplicativo, de 37 anos, foi agredida após uma discussão por uma vaga de estacionamento no Corredor da Vitória, em Salvador. O caso aconteceu na sexta-feira (30), e o suspeito de cometer a agressão seria um manobrista da cafeteria Coffeetown Salvador.

A denúncia foi divulgada pelo grupo de motociclistas Ratos da Pista e peloinfluenciador Victor Barreto. Segundo eles, a motorista teria sido vítima de violência no estacionamento da cafeteria. “Vou fazer uma pausa para mostrar a agressão que uma motorista de aplicativo sofreu no estacionamento da Coffe Town, no Corredor da Vitória. Tem ‘jagunço’ que fica coagindo, eles tomaram conta da calçada”, afirmou.

Ratos na Pista e o influenciador Victor Barreto denunciaram caso 1 de 4

Na sequência, Barreto criticou a utilização do espaço público para a criação de vagas de estacionamento e pediu que outros profissionais de aplicativo se mobilizassem contra a situação. “Eles baixaram a calçada para fazer vagas para eles e, quem para lá, é coagido, é agredido e hoje foi uma mulher. Quero agora os Ratos da Pista, o pessoal do aplicativo, para se juntar contra isso daí”, declarou.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a ocorrência. Segundo a corporação, policiais da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão no estacionamento. No local, os envolvidos foram encaminhados à delegacia responsável pela região.