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Grupo é investigado por golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago em Salvador

Operação apura fraudes com documentos e cartões de crédito falsos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:05

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um grupo é investigado por suspeita de causar prejuízo superior a R$ 290 mil ao Mercado Pago, empresa de serviços financeiros digitais, por meio de fraudes com documentos e cartões de crédito falsos. A Operação Chargeback foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (28), em Salvador, para cumprir mandados judiciais contra os suspeitos.

A ação também busca apreender celulares, tablets, notebooks, computadores e dispositivos de armazenamento digital que possam contribuir para o avanço das investigações. As equipes procuram ainda cartões bancários em nome de terceiros, comprovantes de envio ou entrega de encomendas e produtos eletroeletrônicos relacionados às fraudes investigadas.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
1 de 9
1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Segundo a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), o prejuízo foi integralmente absorvido pela empresa após os titulares legítimos dos cartões contestarem as transações e receberem os respectivos reembolsos. Esse procedimento é conhecido como chargeback.

A operação mobilizou 13 equipes, com cerca de 45 policiais da DRCC e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

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Fraude

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