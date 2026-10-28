FRAUDE

Grupo é investigado por golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago em Salvador

Operação apura fraudes com documentos e cartões de crédito falsos

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:05

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um grupo é investigado por suspeita de causar prejuízo superior a R$ 290 mil ao Mercado Pago, empresa de serviços financeiros digitais, por meio de fraudes com documentos e cartões de crédito falsos. A Operação Chargeback foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (28), em Salvador, para cumprir mandados judiciais contra os suspeitos.

A ação também busca apreender celulares, tablets, notebooks, computadores e dispositivos de armazenamento digital que possam contribuir para o avanço das investigações. As equipes procuram ainda cartões bancários em nome de terceiros, comprovantes de envio ou entrega de encomendas e produtos eletroeletrônicos relacionados às fraudes investigadas.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual 1 de 9

Segundo a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), o prejuízo foi integralmente absorvido pela empresa após os titulares legítimos dos cartões contestarem as transações e receberem os respectivos reembolsos. Esse procedimento é conhecido como chargeback.