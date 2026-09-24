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Grupo escondia drogas em produtos de beleza e vendia para clientes de alto poder aquisitivo

Até o momento, 12 suspeitos de integrar esquema foram presos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 21:54

Na esquerda, Erik Castro Gusmão Seixas, principal alvo da operação. Na direita, ⁠Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes, também preso em esquema
Na esquerda, Erik Castro Gusmão Seixas, principal alvo da operação. Na direita, ⁠Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes, também preso em esquema Crédito: Reprodução

Durante as investigações que culminaram na Operação Iceberg, deflagrada nesta quinta-feira (24), que prendeu um grupo de 12 pessoas suspeitas de tráfico de drogas, a Polícia Civil descobriu que os entorpecentes eram escondidos de forma camuflada em produtos de beleza para serem importados do Paraguai. A estrutura era operada tendo como público consumidor pessoas de alto poder aquisitivo, como médicos, empresários, advogados e outros profissionais.

Segundo informações da polícia, parte dos produtos chegava à Bahia e a Sergipe vinda de um fornecedor de São Paulo. Também foram encontradas informações sobre drogas importadas do Paraguai e transportadas dentro de potes de creme para cabelo.

A droga, apresentada como um produto diferenciado e comercializada com nomes como Ice,Wolf, Dry, Flor 24K  e Refil Hallu Califa, era vendida por valores superiores aos já praticados no mercado ilegal para esse tipo de produto.

Vida de luxo: quem são os 12 presos por suspeita de vender drogas pelo Instagram na Bahia

Marcelo Botelho Reis foi preso em flagrante com uma arma de fogo. É apontado como comprador com indícios de aquisição de drogas para revenda. A investigação aponta movimentação de mais de R$ 46 mil com Erik. por Reprodução
Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes foi preso na zona rural de Jaguaripe e é apontado como operador de um esquema de lavagem de capitais por meio da empresa de fachada Grupo Thor. por Reprodução
Tyago de Assis Conceição já estava no sistema prisional de Sergipe quando teve o mandado cumprido. É apontado como fornecedor de drogas. Segundo a investigação, seu CPF está vinculado à empresa Xalove Mouse, considerada inapta desde 2022. por Reprodução
Robson Siqueira Reis foi preso durante o cumprimento de mandado. As informações fornecidas não detalham a função atribuída a ele no esquema. por Reprodução
Laisa Franca Lacerda segundo a investigação, disponibilizava a própria residência para armazenamento e retirada de drogas por compradores. Também teria movimentado mais de R$ 180 mil por meio de contas pessoais e de uma empresa de fachada. por auto-upload
Theo Macedo e Dantas atuaria como o principal fornecedor de entorpecentes para o líder do esquema, Erik, sendo o maior remetente de valores da investigação com R$ 621.489,73 movimentados, quantia incompatível com a sua total falta de atividade lícita, veículos ou vínculo empregatício formal. por auto-upload
Marco Antonio Cavalcanti de Azevedo Lopes é apontado como distribuidor regional em Vitória da Conquista e cidades próximas. Segundo a investigação, orientava Erik sobre formas de ocultar drogas durante o transporte, inclusive utilizando embalagens a vácuo dentro de potes de creme. por auto-upload
Luan Costa da Silva é apontado como distribuidor de drogas em grande escala no interior da Bahia, com atuação em Santo Antônio de Jesus. Segundo a investigação, negociou a venda de uma pistola Glock com Erik e utilizava contas e linhas telefônicas de terceiros. por auto-upload
Erik Castro Gusmão Seixas é  apontado como principal alvo da operação. Segundo a investigação, comercializava variedades de maconha pelo Instagram. Também teria utilizado empresa de fachada, contas de terceiros e o nome da avó para registrar veículos de alto padrão. por auto-upload
Matheus Ribeiro Mello do Nascimento é apontado como alguém que passou de comprador a revendedor, intermediando compras para terceiros e buscando fontes de abastecimento no Paraguai. Segundo a investigação, realizava o tráfico na própria residência. por auto-upload
Guilherme Rodrigues de Oliveira é apontado como sócio único da empresa Metalnor, também identificada como Gold Auto Peças. Segundo a investigação, apresentou movimentação financeira de R$ 281.715,40. As diligências apontaram que a empresa seria de fachada e não teria atividade real desde 2023. Até o momento, não foi identificado vínculo direto dele com a comercialização de drogas. por auto-upload
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Marcelo Botelho Reis foi preso em flagrante com uma arma de fogo. É apontado como comprador com indícios de aquisição de drogas para revenda. A investigação aponta movimentação de mais de R$ 46 mil com Erik. por Reprodução

O comércio acontecia pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, onde os pedidos eram feitos por mensagens privadas e os pagamentos ocorriam principalmente por Pix. As drogas eram entregues em locais combinados, em embalagens discretas e sem identificação do conteúdo.

O grupo teria movimentado mais de R$ 9,6 milhões em mais de 16,6 mil transações bancárias. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 200 milhões em 20 contas bancárias associadas aos investigados, sendo 15 de pessoas físicas e cinco de pessoas jurídicas, além de medidas para tornar indisponíveis veículos e outros ativos.

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Os mandados judiciais foram cumpridos em Salvador, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Ilhéus, na Bahia, além de Aracaju, em Sergipe. Entre os presos estão três homens apontados como integrantes da liderança do grupo. O principal alvo foi localizado no Alto do Itaigara, em Salvador.

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