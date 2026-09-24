BAHIA

Grupo escondia drogas em produtos de beleza e vendia para clientes de alto poder aquisitivo

Até o momento, 12 suspeitos de integrar esquema foram presos

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 21:54

Na esquerda, Erik Castro Gusmão Seixas, principal alvo da operação. Na direita, ⁠Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes, também preso em esquema Crédito: Reprodução

Durante as investigações que culminaram na Operação Iceberg, deflagrada nesta quinta-feira (24), que prendeu um grupo de 12 pessoas suspeitas de tráfico de drogas, a Polícia Civil descobriu que os entorpecentes eram escondidos de forma camuflada em produtos de beleza para serem importados do Paraguai. A estrutura era operada tendo como público consumidor pessoas de alto poder aquisitivo, como médicos, empresários, advogados e outros profissionais.

Segundo informações da polícia, parte dos produtos chegava à Bahia e a Sergipe vinda de um fornecedor de São Paulo. Também foram encontradas informações sobre drogas importadas do Paraguai e transportadas dentro de potes de creme para cabelo.

A droga, apresentada como um produto diferenciado e comercializada com nomes como Ice,Wolf, Dry, Flor 24K e Refil Hallu Califa, era vendida por valores superiores aos já praticados no mercado ilegal para esse tipo de produto.

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O comércio acontecia pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, onde os pedidos eram feitos por mensagens privadas e os pagamentos ocorriam principalmente por Pix. As drogas eram entregues em locais combinados, em embalagens discretas e sem identificação do conteúdo.

O grupo teria movimentado mais de R$ 9,6 milhões em mais de 16,6 mil transações bancárias. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 200 milhões em 20 contas bancárias associadas aos investigados, sendo 15 de pessoas físicas e cinco de pessoas jurídicas, além de medidas para tornar indisponíveis veículos e outros ativos.