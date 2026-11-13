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Grupo investigado por 23 mortes é alvo de operação em Salvador e no Rio de Janeiro

Ação busca integrantes de núcleo criminoso suspeito de promover ataques armados contra rivais, antigos aliados e moradores sem envolvimento com crimes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06:47

Grupo investigado por 23 mortes é alvo de operação em Salvador e no Rio de Janeiro
Grupo investigado por 23 mortes é alvo de operação em Salvador e no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação PCBA

Uma organização criminosa investigada por 23 mortes é alvo de uma operação policial realizada nesta sexta-feira (13), em Salvador e no Rio de Janeiro. A ação cumpre mandados contra integrantes de um grupo suspeito de envolvimento em uma série de homicídios na capital baiana.

As investigações identificaram um núcleo formado por dissidentes de uma organização criminosa que migraram para outro grupo e passaram a promover ataques armados contra antigos aliados, rivais e moradores sem envolvimento com atividades criminosas. Ao todo, foram identificadas 17 ocorrências com registros de mortes entre 2025 e 2026, que somam 23 vítimas.

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Segundo a apuração, cinco homicídios atribuídos ao grupo ocorreram entre 10 de outubro e 7 de novembro deste ano. Três deles foram registrados apenas na primeira semana de novembro. Os ataques teriam como objetivo ampliar o território de atuação da organização e controlar rotas estratégicas utilizadas para o transporte clandestino de armas e drogas.

A operação é realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sob coordenação da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE). As diligências seguem em andamento, e o balanço da ação será divulgado ao longo do dia.

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