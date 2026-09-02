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Grupo suspeito de extorsão e tráfico de drogas na Barra é alvo de operação

Investigação aponta que turistas que frequentam a região do Farol da Barra são as principais vítimas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:39

Grupo suspeito de extorsão e tráfico de drogas na Barra é alvo de operação Crédito: Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Um grupo investigado pela comercialização de drogas e pela prática de extorsão na região do Farol da Barra, em Salvador, é alvo da Operação Lighthouse, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira (2). Os suspeitos tinham como foco turistas que frequentavam o local.

A ação cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Salvador e no município de Valença.

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Porto da Barra por Ricardo Freire / Viaje na Viagem
Porto da Barra por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Porto da Barra é um dos 37 trechos analisados como impróprios pelo Inema por Maria Raquel Brito/CORREIO
Porto da Barra é um dos 37 trechos analisados como impróprios pelo Inema por Maria Raquel Brito/CORREIO
Praias do Porto da Barra e do Farol por Nauan Sacramento/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Nauan Sacramento/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Nauan Sacramento/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Froes
Porto da Barra por Marinal Silva/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Baianos e turistas aproveitam para tirar fotos e curtir o dia de sol por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Sol se põe no Porto da Barra nesta segunda-feira (11) por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Previsão para por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Porto da Barra lotado em plena segunda-feira de inverno por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Com 28ºC nesta segunda-feira (11), sol se pôs sem nuvens por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Sol se pôs sem nuvens nesta segunda-feira (11) por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Pôr do sol no Porto da Barra por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Porto da Barra por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Tempo fechado não intimidou quem foi ao Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra no dia 31 de dezembro por Elaine Sanoli/CORREIO
Porto da Barra cheio neste feriado (25) por Paula Fróes/ CORREIO
Banhistas curtem o Porto da Barra por Paula Fróes/ CORREIO
Praia do Porto da Barra nublada na manhã desta quarta (25), feriado de Natal por Elis Freire / CORREIO
Porto da Barra no final da tarde de domingo por CORREIO/Ana Albuquerque
Porto da Barra por Vítor Rocha/CORREIO
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo é achado em lixeira no Porto da Barra por Leitor CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra também atraiu gente por Foto: Marina Silva/ CORREIO
Banhistas no Porto da Barra na manhã deste domingo por Tiago Caldas/CORREIO
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Porto da Barra por Ricardo Freire / Viaje na Viagem

As investigações começaram após a prisão em flagrante de dois suspeitos, em abril deste ano. Na ocasião, foram apreendidos mais de 2,5 quilos de entorpecentes, uma arma de fogo, munições, balanças de precisão e materiais utilizados no fracionamento e acondicionamento das drogas.

Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou indícios da existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e participação de diferentes integrantes no abastecimento, distribuição e controle financeiro da atividade ilícita.

A Operação Lighthouse é coordenada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) e tem como objetivo desarticular o grupo investigado por crimes contra o patrimônio, associação para o tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação conta ainda com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Coordenação de Operações Especiais (Core). Segundo a Polícia Civil, a operação segue em andamento.

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