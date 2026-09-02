Grupo suspeito de extorsão e tráfico de drogas na Barra é alvo de operação

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Esther Morais
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:39
Um grupo investigado pela comercialização de drogas e pela prática de extorsão na região do Farol da Barra, em Salvador, é alvo da Operação Lighthouse, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira (2). Os suspeitos tinham como foco turistas que frequentavam o local.
A ação cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Salvador e no município de Valença.
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As investigações começaram após a prisão em flagrante de dois suspeitos, em abril deste ano. Na ocasião, foram apreendidos mais de 2,5 quilos de entorpecentes, uma arma de fogo, munições, balanças de precisão e materiais utilizados no fracionamento e acondicionamento das drogas.
Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou indícios da existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e participação de diferentes integrantes no abastecimento, distribuição e controle financeiro da atividade ilícita.
A Operação Lighthouse é coordenada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) e tem como objetivo desarticular o grupo investigado por crimes contra o patrimônio, associação para o tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
A ação conta ainda com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Coordenação de Operações Especiais (Core). Segundo a Polícia Civil, a operação segue em andamento.