Grupo suspeito de roubar celulares e notebooks com prejuízo de R$ 100 mil é alvo de operação em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:05
Um grupo investigado por roubos de celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos em Salvador é alvo da Operação Palatium, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a polícia, os crimes provocaram um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil.
A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar o grupo. Durante a ação, três pessoas foram localizadas e conduzidas para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Elas permanecem à disposição da Justiça.
As equipes ainda realizam ações para localizar o último alvo da operação. A investigação busca recuperar os bens roubados e reunir novas provas sobre a atuação dos suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, as apurações identificaram a participação de integrantes do grupo em diferentes crimes praticados na capital baiana.
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O nome da operação faz referência à palavra em latim que significa “palácio”.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e contou com a participação de cerca de 40 policiais civis, distribuídos em 10 equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
Os mandados foram expedidos pela Justiça com base nas investigações conduzidas pela Polícia Civil. As diligências continuam para localizar o suspeito que ainda não foi encontrado e avançar na apuração dos crimes.