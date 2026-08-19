POLÍCIA INVESTIGA

Grupo suspeito de roubar celulares e notebooks com prejuízo de R$ 100 mil é alvo de operação em Salvador

Três pessoas foram localizadas durante a ação; polícia ainda busca o último investigado

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:05

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um grupo investigado por roubos de celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos em Salvador é alvo da Operação Palatium, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a polícia, os crimes provocaram um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil.

A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar o grupo. Durante a ação, três pessoas foram localizadas e conduzidas para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Elas permanecem à disposição da Justiça.

As equipes ainda realizam ações para localizar o último alvo da operação. A investigação busca recuperar os bens roubados e reunir novas provas sobre a atuação dos suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, as apurações identificaram a participação de integrantes do grupo em diferentes crimes praticados na capital baiana.

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O nome da operação faz referência à palavra em latim que significa “palácio”.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e contou com a participação de cerca de 40 policiais civis, distribuídos em 10 equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).