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Grupo suspeito de vender drogas pelas redes sociais para médicos e advogados é alvo de operação em Salvador

Esquema voltado para consumidores de alto poder aquisitivo movimentou mais de R$ 9,6 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:22

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma estrutura de tráfico de drogas voltada para consumidores de alto poder aquisitivo é alvo da Operação Iceberg, deflagrada nesta quinta-feira (24) pela Polícia Civil da Bahia. Segundo a investigação, o grupo utilizava redes sociais para negociar entorpecentes e tinha entre os clientes médicos, empresários, advogados e outros profissionais.

A operação cumpre mandados judiciais em Salvador, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Ilhéus, na Bahia, além de Aracaju, em Sergipe.

De acordo com a apuração, o Instagram era o principal canal de comercialização. Os pedidos eram feitos por mensagens privadas e os pagamentos ocorriam principalmente por Pix. As drogas eram entregues em locais combinados, em embalagens discretas e sem identificação do conteúdo.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

Suspeitos também viviam vida de luxo 

Segundo a investigação, os entorpecentes eram apresentados como produtos diferenciados e comercializados por valores superiores aos praticados no mercado ilícito convencional.

Entre os nomes identificados estão ICE, WOLF, DRY, FLOR 24K e REFIL HALLU CALIFA, este último relacionado a variedades de cannabis importadas.

A investigação também aponta que os integrantes do grupo mantinham um padrão de vida associado ao público que pretendiam alcançar. Eles se apresentavam como empresários, moravam em imóveis de alto padrão e circulavam em veículos de luxo.

A análise financeira identificou mais de R$ 9,6 milhões em mais de 16,6 mil transações bancárias relacionadas aos investigados e a terceiros envolvidos na circulação dos recursos.

A Justiça determinou o bloqueio de 20 contas bancárias, sendo 15 de pessoas físicas e cinco de pessoas jurídicas, além de medidas para tornar indisponíveis veículos e outros ativos.

Parte do abastecimento, segundo a apuração, era feita por um fornecedor de São Paulo, responsável pelo envio de grandes quantidades de drogas para distribuição na Bahia e em Sergipe. Também foram encontradas informações sobre drogas importadas do Paraguai, transportadas de forma camuflada em produtos de beleza.

A Operação Iceberg surgiu a partir de informações obtidas durante a Operação Gênesis, também conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na investigação anterior, policiais encontraram informações em um perfil de rede social que levaram a uma nova linha de apuração. A análise dos dados apontou indícios de comercialização de drogas e deu origem à investigação que resultou na Operação Iceberg.

A ação é coordenada pelo DHPP, com participação do Departamento de Inteligência Policial (DIP), por meio do Laboratório de Lavagem de Capitais (LAB-LD), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Departamento de Polícia Técnica (DPT).

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