Guarda Civil de Salvador é encontrado morto com marcas de tiros no interior da Bahia

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Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:38
Um guarda civil de Salvador, identificado como Gustavo Ferreira Rocha, foi encontrado morto com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira (18), em uma zona rural de Uibaí, a 511 km da capital baiana.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º Batalhão da PM foi acionada na madrugada de sábado (19), mas o homem, de 43 anos, já estava sem sinais vitais. A 1ª Delegacia Territorial (DT/Irecê) instaurou um inquérito policial para investigar a autoria e a motivação do crime.
Em nota, a Guarda Civil Municipal lamentou a morte do servidor, prestou solidariedade à família e informou que acompanha os desdobramentos do caso. A corporação também afirmou que busca informações detalhadas junto às autoridades policiais locais para o esclarecimento dos fatos.
"A Guarda Civil Municipal se solidariza com todos os familiares, amigos e irmãos de farda de Gustavo Ferreira Rocha, desejando forças e conforto a cada um para enfrentar esta irreparável perda. Nossos sinceros sentimentos", declarou.