PROMOÇÃO

Hambúrguer por R$ 10 e sorvete por R$ 1,99: confira ofertas de fast-food na Black Friday em Salvador

Hambúrgueres, milk-shakes, sobremesas e combos completos estão entre as opções com preços especiais

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:00

Fast food Crédito: Shutterstock

A Black Friday também é uma oportunidade para quem quer saborear um bom lanche sem gastar muito. Com hambúrgueres, sanduíches, milk-shakes e sobremesas a preços especiais, redes de fast-food apostam em descontos e combos promocionais para atrair os consumidores nesta sexta-feira (27). Para quem pretende aproveitar a data, o CORREIO reuniu as principais ofertas de redes de alimentação presentes em Salvador, algumas delas disponíveis durante todo o fim de semana. Confira:

Bob's

Desde a última terça-feira (24), o Bob's oferece produtos por apenas R$ 10. Batizada de Bob’s 10Conto, a campanha reúne cinco opções do cardápio da rede, com ofertas exclusivas para os clientes Bob’s Fã: Cheeseburger, Batata M, Milk Shake Clássico de 300 ml, Refresh e Bob’s Max.

Para aproveitar as ofertas, é necessário fazer parte do Bob’s Fã, programa de relacionamento da rede. Quem ainda não é cadastrado pode baixar o aplicativo do Bob’s, disponível gratuitamente para smartphones, e realizar o cadastro. Depois, basta acessar os cupons promocionais.

A campanha é válida até 30 de novembro, com limite de uma utilização por CPF para cada oferta. Os cupons são pessoais e intransferíveis, e as promoções não são válidas para pedidos via delivery.

Subway

Na sexta-feira (27), data oficial da Black Friday, a rede promove a oferta "compre 1, leve 2", válida para todos os sabores de sanduíches de 15 cm, incluindo as opções da linha Dobro de Frango. A promoção não é válida para pedidos via delivery.

McDonald's

Nesta sexta-feira (27), o McDonald's apresenta a Méqui Friday, campanha promocional válida até segunda-feira (30). Das 15h às 17h, os clientes poderão adquirir o McFlurry Ovomaltine por apenas R$ 1,99, mediante a utilização de um desconto disponível no aplicativo da marca.

Outra oferta que continua disponível é o combo com Big Mac, McFritas pequena e bebida de 300 ml, vendido por R$ 19,90. Além disso, os consumidores que realizarem a primeira compra pelo aplicativo do Méqui, no valor mínimo de R$ 15, utilizando o código “ZERANDO”, ganham um sundae.

Burger King

Durante esta semana, o Burger King oferece um combo de quatro itens por R$ 19,90, além de outras seis ofertas em sua plataforma digital.

O combo permite que o cliente escolha um sanduíche entre as opções Whopper Jr., Chicken Jr., Rodeio, Cheddar Jr. ou Cheeseburger, acompanhado de uma batata pequena, um refrigerante e uma casquinha tradicional da rede. A bebida é disponibilizada no sistema Free Refill nos restaurantes participantes que oferecem essa modalidade ou em lata, a depender da unidade.

Starbucks

Entre quinta-feira (26) e domingo (29), os clientes do Starbucks poderão aproveitar combos a partir de R$ 29,90, disponíveis nas lojas físicas, no aplicativo e no site da marca. Durante o período, produtos selecionados no site terão descontos de até 50%.

Starbucks terá combos a partir de R$ 29,90 e descontos de até 50% na Black Friday 1 de 7

Outback

Durante a semana da Black Friday, a rede Outback oferece duas Jr. Ribs, dois acompanhamentos e uma sobremesa por R$ 99,90. A promoção é válida em todos os restaurantes da rede até a próxima segunda-feira (30).

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