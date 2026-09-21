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Holandesa vítima de estupro teria sido agredida na casa do suspeito, diz delegada

Caso ocorreu no Porto da Barra

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:14

Turista holandesa denuncia estupro no Porto da Barra, em Salvador
Turista holandesa denuncia estupro no Porto da Barra, em Salvador Crédito: Reprodução

holandesa que denunciou ter sido vítima de estupro em Salvador foi agredida pelo suspeito na casa dele. A informação foi confirmada pela delegada Marcela Abreu, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), à TV Bahia, nesta segunda-feira (21).

Segundo Marcela, a vítima e a irmã estavam no Porto da Barra, onde decidiram tomar algumas caipirinhas. Nesse momento, alguns homens se aproximaram e, posteriormente, uma das vítimas já se encontrava completamente embriagada. Ela saiu do local com dificuldades para caminhar e foi levada pelo investigado até a residência dele.

"Na residência, ele deu um murro no rosto dela e praticou relações sexuais sem o consentimento dela, até porque ela se encontrava em uma situação de vulnerabilidade em que não podia oferecer resistência", disse Marcela.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

A equipe da Deltur foi acionada pelo Hospital Roberto Santos, que informou a presença de duas turistas relatando um caso de estupro. Os policiais se deslocaram até a unidade de saúde e conduziram as duas mulheres para a delegacia. O caso ocorreu na última quinta-feira (17).

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O suspeito foi autuado em flagrante na tarde de domingo (20). Em depoimento, o suspeito alegou que a relação foi consensual e que a agressão não teria deixado marcas, afirmando que tudo ocorreu de comum acordo. No entanto, o material coletado pela polícia aponta para outra versão.

"Os vídeos coletados durante a investigação demonstram que a vítima deixou o local sem condições de consciência, o que contraria a versão apresentada pelo investigado", afirmou a delegada.

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Salvador

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