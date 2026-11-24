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Carol Neves
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:46
Um homem de 40 anos foi preso nesta terça-feira (24), no bairro de Massaranduba, em Salvador, suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil na internet. Durante a investigação, a Polícia Civil da Bahia identificou 45 arquivos com registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. O suspeito também teria utilizado redes sociais e aplicativos de mensagens para distribuir o conteúdo, inclusive a menores de idade.
A prisão ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra o investigado. Relatórios técnicos apontaram que ele mantinha um acervo de arquivos ilegais e participava da disseminação desse material no ambiente virtual.
Entre as vítimas identificadas nas apurações estão adolescentes de 14 e 17 anos. A Polícia Civil também investiga uma denúncia apresentada por uma mulher de 40 anos, que relatou ter recebido imagens de abuso sexual infantil e ameaças de violência sexual atribuídas ao suspeito.
O trabalho foi conduzido pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), com suporte do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca). As duas unidades são vinculadas ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).
Parte das diligências foi realizada com base em um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Federal. A parceria permite o compartilhamento de informações e auxilia na identificação de pessoas envolvidas em crimes contra crianças e adolescentes praticados pela internet.