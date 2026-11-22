MAL-ESTAR

Homem de 59 anos morre após passar mal durante partida de futebol em Salvador

Amigos que participavam da partida tentaram reanimá-lo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 19:03

Homem de 59 anos morre após passar mal durante partida de futebol em Salvador Crédito: Reprodução

Roswilson Pereira Costa, 59 anos, morreu na manhã deste domingo (22), enquanto participava de uma partida de futebol na Arena Parque Santiago, no bairro de Brotas, em Salvador.

Segundo testemunhas, ele passou mal durante o jogo. Amigos que participavam da partida tentaram reanimá-lo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar socorro ao homem no local, mas ele não resistiu.

Uma mulher que presenciou a situação relatou o desespero dos amigos. 'Não o conhecia, mas estava na Arena Parque Santiago e presenciei toda angústia de todos os amigos presentes! Só peço a Deus que conforte o coração de cada um de vocês e da família dele! Meus sentimentos', comentou nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Amigos lamentam morte

Amigos de Roswilson publicaram homenagens nas redes sociais. "Hoje, nos despedimos do nosso irmão, amigo e diretor Roswilson Costa. Estamos dilacerados. O Baba de Ernane jamais será o mesmo. Vai com Deus, irmão", diz o comunicado.

'Que notícia triste, pessoa super alta astral, trabalhamos juntos. Com certeza está num lugar bom pela pessoa que era. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descansa em paz', lamentou um amigo.