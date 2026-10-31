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Homem é arremessado de carro em acidente e morre em avenida de Salvador

Vítima estava sozinha no automóvel e teria sido atingida por outro carro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 19:48

Homem foi arremessado de carro em acidente
Homem foi arremessado de carro em acidente Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um acidente causou a morte de um motorista ainda não identificado após o carro que ele dirigia capotar na Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, no início da tarde deste sábado (31). Com o impacto, o homem foi lançado para fora do veículo e morreu ainda no local.

Segundo informações da TV Bahia, a vítima estava sozinha no automóvel e teria sido atingida por outro carro durante o acidente. Após a colisão, o segundo veículo também tombou. O condutor que teria provocado a batida fugiu sem prestar socorro.

Há possibilidade de que o homem não estivesse usando cinto de segurança no momento do acidente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência e realiza buscas para localizar o motorista que bateu no carro da vítima e deixou o local.

Homem foi arremessado de carro em acidente

Homem foi arremessado de carro em acidente por Reprodução/TV Bahia
Homem foi arremessado de carro em acidente por Reprodução/TV Bahia
Homem foi arremessado de carro em acidente por Reprodução/TV Bahia
Homem foi arremessado de carro em acidente por Reprodução/TV Bahia
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Homem foi arremessado de carro em acidente por Reprodução/TV Bahia

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Tags:

Acidente Trânsito Tragédia Morte

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