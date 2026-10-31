TRAGÉDIA

Homem é arremessado de carro em acidente e morre em avenida de Salvador

Vítima estava sozinha no automóvel e teria sido atingida por outro carro

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 19:48

Homem foi arremessado de carro em acidente Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um acidente causou a morte de um motorista ainda não identificado após o carro que ele dirigia capotar na Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, no início da tarde deste sábado (31). Com o impacto, o homem foi lançado para fora do veículo e morreu ainda no local.

Segundo informações da TV Bahia, a vítima estava sozinha no automóvel e teria sido atingida por outro carro durante o acidente. Após a colisão, o segundo veículo também tombou. O condutor que teria provocado a batida fugiu sem prestar socorro.

Há possibilidade de que o homem não estivesse usando cinto de segurança no momento do acidente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência e realiza buscas para localizar o motorista que bateu no carro da vítima e deixou o local.