Homem é baleado após esfaquear três pessoas e ameaçar funcionário de farmácia na Pituba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:02
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após esfaquear três pessoas e ameaçar um funcionário de uma farmácia na tarde desta segunda-feira (9), no bairro da Pituba, em Salvador. O suspeito, investigado por tentativa de latrocínio contra uma mulher e tentativa de homicídio contra outras duas pessoas, foi baleado por policiais militares durante uma tentativa de contenção.
A Polícia Militar foi acionada após três pessoas serem feridas pelo suspeito. As vítimas são duas mulheres, de 42 e 64 anos, e um homem de 50 anos.
Os três receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto a terceira procurou atendimento médico por meios próprios. Segundo a polícia, nenhuma delas corre risco de morte.
Durante as buscas na região, os militares localizaram o suspeito nas proximidades de um estabelecimento comercial. De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Civil, o homem ameaçava um funcionário de uma farmácia localizada na Avenida Manoel Dias da Silva, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava "bastante alterado e em aparente surto" no momento da abordagem. Ele teria se recusado a obedecer às ordens de rendição e continuado a ameaçar pessoas no local.
"Diante da recusa às ordens de rendição e do risco iminente à integridade física de outras pessoas que ele estava ameaçando ferir no local, a guarnição interveio para conter a agressão, sendo necessário o uso da força. O homem foi atingido na perna e imediatamente socorrido e encaminhado ao HGE", informou a Polícia Militar.
A faca utilizada no crime foi apreendida, e a Polícia Civil expediu guias para perícia e exames de lesão corporal. O suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.