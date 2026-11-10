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Homem é baleado após esfaquear três pessoas e ameaçar funcionário de farmácia na Pituba

Suspeito estava em surto, foi atingido na perna e posteriormente preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:02

Caso foi registrado na Avenida Manoel Dias da Silva, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz.
Caso foi registrado na Avenida Manoel Dias da Silva, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz. Crédito: Google Street View

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após esfaquear três pessoas e ameaçar um funcionário de uma farmácia na tarde desta segunda-feira (9), no bairro da Pituba, em Salvador. O suspeito, investigado por tentativa de latrocínio contra uma mulher e tentativa de homicídio contra outras duas pessoas, foi baleado por policiais militares durante uma tentativa de contenção.

A Polícia Militar foi acionada após três pessoas serem feridas pelo suspeito. As vítimas são duas mulheres, de 42 e 64 anos, e um homem de 50 anos.

Os três receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto a terceira procurou atendimento médico por meios próprios. Segundo a polícia, nenhuma delas corre risco de morte.

Durante as buscas na região, os militares localizaram o suspeito nas proximidades de um estabelecimento comercial. De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Civil, o homem ameaçava um funcionário de uma farmácia localizada na Avenida Manoel Dias da Silva, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava "bastante alterado e em aparente surto" no momento da abordagem. Ele teria se recusado a obedecer às ordens de rendição e continuado a ameaçar pessoas no local.

"Diante da recusa às ordens de rendição e do risco iminente à integridade física de outras pessoas que ele estava ameaçando ferir no local, a guarnição interveio para conter a agressão, sendo necessário o uso da força. O homem foi atingido na perna e imediatamente socorrido e encaminhado ao HGE", informou a Polícia Militar.

A faca utilizada no crime foi apreendida, e a Polícia Civil expediu guias para perícia e exames de lesão corporal. O suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.

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