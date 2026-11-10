SALVADOR

Homem é baleado após esfaquear três pessoas e ameaçar funcionário de farmácia na Pituba

Suspeito estava em surto, foi atingido na perna e posteriormente preso em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:02

Caso foi registrado na Avenida Manoel Dias da Silva, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz. Crédito: Google Street View

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após esfaquear três pessoas e ameaçar um funcionário de uma farmácia na tarde desta segunda-feira (9), no bairro da Pituba, em Salvador. O suspeito, investigado por tentativa de latrocínio contra uma mulher e tentativa de homicídio contra outras duas pessoas, foi baleado por policiais militares durante uma tentativa de contenção.

A Polícia Militar foi acionada após três pessoas serem feridas pelo suspeito. As vítimas são duas mulheres, de 42 e 64 anos, e um homem de 50 anos.

Os três receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto a terceira procurou atendimento médico por meios próprios. Segundo a polícia, nenhuma delas corre risco de morte.

Durante as buscas na região, os militares localizaram o suspeito nas proximidades de um estabelecimento comercial. De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Civil, o homem ameaçava um funcionário de uma farmácia localizada na Avenida Manoel Dias da Silva, nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava "bastante alterado e em aparente surto" no momento da abordagem. Ele teria se recusado a obedecer às ordens de rendição e continuado a ameaçar pessoas no local.

"Diante da recusa às ordens de rendição e do risco iminente à integridade física de outras pessoas que ele estava ameaçando ferir no local, a guarnição interveio para conter a agressão, sendo necessário o uso da força. O homem foi atingido na perna e imediatamente socorrido e encaminhado ao HGE", informou a Polícia Militar.