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Homem é condenado a 11 anos de prisão por tentar matar companheira a tiros na Ribeira

Vítima foi atingida no rosto, tórax e braço esquerdo dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:05

TJBA
TJBA Crédito: Reprodução

Um homem foi condenado a 11 anos de prisão por tentar matar a companheira a tiros no bairro da Ribeira, em Salvador. José Roberto Gonçalves Borges foi sentenciado nesta quarta-feira (11) pela tentativa de feminicídio contra Marinalva Queiroz Dias Borges.

O crime ocorreu na noite de 17 de dezembro de 2023, por volta das 23h, quando o casal estava em sua residência. Na ocasião, José Roberto efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no rosto, no tórax e no braço esquerdo.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Marinalva foi socorrida pelo filho do casal, que interveio na situação e acionou o atendimento médico.

Durante o julgamento, o promotor de Justiça Marco Aurélio Nascimento Amado sustentou que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

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