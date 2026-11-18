FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 20 anos de prisão por matar companheira com mais de 50 golpes em Salvador

Corpo de Larissa foi encontrado cinco dias após o crime, dentro do apartamento onde o casal morava, na Mata Escura. Réu foi condenado pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (17)

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:48

Homem é condenado a 20 anos de prisão por matar companheira com mais de 50 golpes em Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

O assassinato de uma mulher dentro da própria casa, em Salvador, terminou com a condenação de seu companheiro a 20 anos de prisão. Thiago Santos Menezes foi sentenciado pelo Tribunal do Júri a cumprir pena em regime inicialmente fechado pelo feminicídio de Larissa, cometido em setembro de 2018. O corpo da vítima só foi encontrado cinco dias depois, quando moradores perceberam um forte odor vindo do apartamento.

O crime aconteceu na noite de 2 de setembro de 2018, no imóvel onde o casal morava, no Condomínio Santa Edwiges, no bairro da Mata Escura. A acusação foi sustentada durante o julgamento pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Nascimento Amado. Conforme a denúncia, o apartamento estava trancado por dentro e não apresentava sinais de arrombamento ou violação externa. O laudo necroscópico apontou que Larissa sofreu mais de 50 lesões provocadas por instrumento perfurocortante. A maioria dos golpes atingiu a região anterior do tronco e a face.

Na sentença, o magistrado Cidval Santos ressaltou a gravidade das circunstâncias do feminicídio. O crime foi cometido dentro da residência da vítima, local onde ela deveria estar protegida, e envolveu dezenas de golpes. A decisão também destacou que Larissa não teve possibilidade de defesa ou de fuga diante da violência do ataque.

A condenação ocorreu durante o Mês Nacional do Júri, período em que o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) mobiliza promotores de Justiça para atuar em centenas de sessões de julgamento realizadas em diferentes comarcas.