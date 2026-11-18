Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:48
O assassinato de uma mulher dentro da própria casa, em Salvador, terminou com a condenação de seu companheiro a 20 anos de prisão. Thiago Santos Menezes foi sentenciado pelo Tribunal do Júri a cumprir pena em regime inicialmente fechado pelo feminicídio de Larissa, cometido em setembro de 2018. O corpo da vítima só foi encontrado cinco dias depois, quando moradores perceberam um forte odor vindo do apartamento.
O crime aconteceu na noite de 2 de setembro de 2018, no imóvel onde o casal morava, no Condomínio Santa Edwiges, no bairro da Mata Escura. A acusação foi sustentada durante o julgamento pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Nascimento Amado. Conforme a denúncia, o apartamento estava trancado por dentro e não apresentava sinais de arrombamento ou violação externa. O laudo necroscópico apontou que Larissa sofreu mais de 50 lesões provocadas por instrumento perfurocortante. A maioria dos golpes atingiu a região anterior do tronco e a face.
Na sentença, o magistrado Cidval Santos ressaltou a gravidade das circunstâncias do feminicídio. O crime foi cometido dentro da residência da vítima, local onde ela deveria estar protegida, e envolveu dezenas de golpes. A decisão também destacou que Larissa não teve possibilidade de defesa ou de fuga diante da violência do ataque.
A condenação ocorreu durante o Mês Nacional do Júri, período em que o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) mobiliza promotores de Justiça para atuar em centenas de sessões de julgamento realizadas em diferentes comarcas.
Ao todo, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) programou 603 sessões do Tribunal do Júri ao longo de novembro. Nos julgamentos, os representantes do MPBA sustentam as acusações apresentadas nos processos de crimes dolosos contra a vida, buscando a responsabilização dos réus perante o Conselho de Sentença. A mobilização integra as ações do Ministério Público no enfrentamento à violência contra a vida e ao feminicídio.