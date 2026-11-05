TENTOU FUGIR

Homem é conduzido à delegacia após resistir a abordagem policial em Salvador

Suspeito foi localizado após denúncia de roubo, mas resistiu à abordagem da PM e foi levado à Central de Flagrantes

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:44

Policial militar Crédito: Divulgação

Um homem de 23 anos foi conduzido à Central de Flagrantes após resistir a uma abordagem policial e tentar fugir na noite de quarta-feira (4), no bairro de São Rafael, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 50ª Companhia Independente (CIPM) realizavam patrulhamento na Avenida São Rafael quando foram informados por uma pessoa sobre um roubo recém-praticado. O homem passou características do suspeito aos policiais.

Durante as buscas, os militares localizaram um indivíduo com características semelhantes. De acordo com a PM, ele desobedeceu às ordens de abordagem, apresentou resistência física e tentou fugir, mas foi alcançado e contido.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Civil, a unidade registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de resistência. Ele foi ouvido e responderá ao procedimento em liberdade.