CRIME

Homem é detido por injúria racial contra agente da Transalvador após acidente

Suspeito ficou preso no congestionamento, teria se irritado com a situação e feito ofensas racistas contra o servidor

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:58

Caso foi registrado após acidente Crédito: Reprodução

Um homem de 51 anos foi detido após ser acusado de cometer injúria racial contra um agente da Transalvador durante uma ocorrência. O servidor foi chamado de “macaco” enquanto trabalhava na região do Santo Antônio Além do Carmo, na noite de segunda-feira (7).

A situação aconteceu em meio ao congestionamento provocado por um acidente de trânsito. O suspeito não tinha relação com a batida, mas ficou preso no engarrafamento e se irritou com a situação. Ele teria começado a discutir com os agentes que atuavam no local e passou a fazer ofensas contra um deles.

Entre os ataques, o homem teria utilizado expressões de cunho racista contra o servidor. Diante da situação, o agente acionou policiais militares que estavam nas proximidades, e o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O acidente que provocou a retenção no trânsito envolveu um veículo de luxo pertencente ao zagueiro Ramos Mingo, do Bahia. O jogador estava como passageiro no momento da batida, enquanto o carro era conduzido por outra pessoa. Nenhum dos dois ficou ferido e eles não tiveram envolvimento no episódio de injúria racial.

Em nota, o órgão repudiou o episódio. “A Transalvador rechaça veementemente toda e qualquer forma de agressão física ou verbal contra seus agentes, especialmente quando estão no exercício de suas funções”, destacou no posicionamento.