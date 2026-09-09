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Homem é detido por injúria racial contra agente da Transalvador após acidente

Suspeito ficou preso no congestionamento, teria se irritado com a situação e feito ofensas racistas contra o servidor

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:58

Caso foi registrado após acidente
Caso foi registrado após acidente Crédito: Reprodução

Um homem de 51 anos foi detido após ser acusado de cometer injúria racial contra um agente da Transalvador durante uma ocorrência. O servidor foi chamado de “macaco” enquanto trabalhava na região do Santo Antônio Além do Carmo, na noite de segunda-feira (7).

A situação aconteceu em meio ao congestionamento provocado por um acidente de trânsito. O suspeito não tinha relação com a batida, mas ficou preso no engarrafamento e se irritou com a situação. Ele teria começado a discutir com os agentes que atuavam no local e passou a fazer ofensas contra um deles.

Entre os ataques, o homem teria utilizado expressões de cunho racista contra o servidor. Diante da situação, o agente acionou policiais militares que estavam nas proximidades, e o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

acidente que provocou a retenção no trânsito envolveu um veículo de luxo pertencente ao zagueiro Ramos Mingo, do Bahia. O jogador estava como passageiro no momento da batida, enquanto o carro era conduzido por outra pessoa. Nenhum dos dois ficou ferido e eles não tiveram envolvimento no episódio de injúria racial.

Em nota, o órgão repudiou o episódio. “A Transalvador rechaça veementemente toda e qualquer forma de agressão física ou verbal contra seus agentes, especialmente quando estão no exercício de suas funções”, destacou no posicionamento. 

A autarquia também destacou que seus servidores trabalham para garantir a segurança e a organização do trânsito e afirmou que não serão tolerados atos de violência, racismo ou desrespeito contra profissionais em serviço.

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Tags:

Crime Injúria Racial

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