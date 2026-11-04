VÍDEO ÍNTIMO

Homem é flagrado filmando jovem dentro do banheiro masculino em shopping de Salvador

Suspeito foi conduzido à delegacia e responderá ao procedimento em liberdade

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:42

IMAGEM ILUSTRATIVA / Homem é flagrado filmando jovem dentro do banheiro masculino em shopping de Salvador Crédito: Shutterstock

Um homem de 28 anos foi flagrado filmando outro homem, de 23 anos, sem o consentimento dele, dentro do banheiro masculino do Salvador Shopping, na terça-feira (3). O suspeito foi conduzido para uma delegacia por policiais militares. No local, ele foi ouvido e responderá ao procedimento em liberdade.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para a ocorrência de importunação sexual e, no local, fez contato com o supervisor do estabelecimento, que conduziu os policiais até onde estavam os envolvidos. Em seguida, os militares levaram o suspeito e a vítima para a delegacia.

A Central de Flagrantes lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), registro simplificado utilizado em casos de infrações penais de menor potencial ofensivo. A coporação informou que oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer os fatos.