Homem é morto a tiros dentro de carro na Mata Escura

Nesta terça-feira (19), foram encontrados duas vítimas de disparos de arma de fogo em um carro na Mata Escura. As duas pessoas lesionadas, um homem e uma mulher, foram encaminhados ao Hospital Roberto Santos, mas o homem morreu. Policiais da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar faziam rondas na Av. D. Avelar Brandão Vilela, quando encontraram um indivíduo prestando socorro à vítima. No veículo, a polícia encontrou ainda em posse das vítimas um alvará de soltura.

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas estavam no carro preto quando dois homens em uma moto disparam contra elas. Os suspeitos fugiram do local.