CRIME

Homem é morto a tiros dentro de estacionamento de shopping em Salvador

Suspeito chegou ao local em uma motocicleta e atirou diversas vezes contra a vítima

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06:35

Shopping Paralela Crédito: Divulgação

Um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira (16), dentro do estacionamento do Shopping Paralela, localizado na Avenida Luís Viana Filho, em Salvador. A vítima, que não teve a identidade confirmada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da TV Bahia, o homem havia estacionado uma motocicleta e caminhava pelo estacionamento enquanto usava o celular. Depois de alguns minutos, ele se sentou em uma calçada, próximo à entrada do estacionamento.

Nesse momento, outra motocicleta se aproximou, conduzida por um homem que carregava uma mochila semelhante à utilizada por entregadores de aplicativo. Em seguida, o atirador efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 32º Batalhão foram acionadas para averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída, ferida e sem sinais vitais.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a ocorrência e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado. A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) realiza ações para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.