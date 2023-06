Homem é morto a tiros em Piatã

Um homem foi morto a tiros no bairro de Piatã, no final da tarde dessa segunda-feira (29). O crime aconteceu na Avenida Octávio Mangabeira.



A vítima foi identificada como Antônio Carlos Viana dos Santos, de 45 anos. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 15ª CIPM foram acionadaspara atender a ocorrência de um homem baleado na região.



Ao chegarem ao local, o homem já estava morto. Os policiais acionaram Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo. Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime estiveram no local realizando as primeiras diligências investigativas.