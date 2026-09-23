SALVADOR

Homem é morto a tiros no Engenho Velho de Brotas

Vítima foi encontrada pela manhã, na Avenida Laurindo Régis

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:53

DHPP Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem foi encontrado morto nesta quarta-feira (23), em via pública, no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo ainda não foi formalmente identificado.

A vítima foi encontrada pela manhã, na Avenida Laurindo Régis, com perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, militares da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e a remoção do corpo.