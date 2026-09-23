Homem é morto a tiros no Engenho Velho de Brotas

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:53
Um homem foi encontrado morto nesta quarta-feira (23), em via pública, no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo ainda não foi formalmente identificado.
A vítima foi encontrada pela manhã, na Avenida Laurindo Régis, com perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo.
Ao chegarem ao local, militares da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e a remoção do corpo.
O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações são realizadas para esclarecer as circunstâncias da morte, e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) deverão contribuir para a identificação da vítima e para a elucidação do caso.