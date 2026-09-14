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Homem é morto a tiros por vizinho após briga por som alto em Salvador

Milton Ribeiro da Silva, 40 anos, foi socorrido para o Hospital do Subúrbio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:20

Homem foi morto a tiros por vizinho em Plataforma
Homem foi morto a tiros por vizinho em Plataforma Crédito: Reprodução

Uma discussão entre vizinhos por causa de som alto terminou com a morte de Milton Ribeiro da Silva, de 40 anos, na noite de domingo (13), no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no caso.

Segundo informações iniciais, Milton estava com um aparelho de som ligado em volume elevado na Rua Chile quando o vizinho reclamou do barulho. A conversa teria evoluído para uma discussão e, em seguida, para agressões físicas.

Relatos preliminares indicam que Milton estaria armado com uma faca e teria atingido o outro homem. Na sequência, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou contra ele. As circunstâncias do confronto ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Polícia Militar informou que agentes da 14ª Companhia Independente foram acionados para verificar a ocorrência de um homem baleado na Rua Chile. Ao chegarem, encontraram Milton ferido e o encaminharam ao Hospital do Subúrbio, onde a morte foi confirmada.

O suspeito também procurou atendimento médico, com ferimento causado por arma branca. De acordo com o registro da ocorrência, ele relatou aos profissionais de saúde que havia se envolvido em uma briga com a vítima. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a prisão em flagrante.

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer a dinâmica do caso e confirmar a motivação do crime.

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Salvador Briga Vizinhos

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