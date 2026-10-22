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Homem é preso após agarrar e tentar beijar agente de endemias em Salvador

Caso ocorreu no bairro de Coutos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:01

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (22), sob suspeita de importunação sexual, no bairro de Coutos, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, ele tentou beijar e agarrou uma agente de combate às endemias que realizava uma atividade profissional em uma residência.

Ainda segundo a polícia, o suspeito tentou levar a vítima até o banheiro do imóvel. A mulher conseguiu deixar o local e denunciou o caso à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi).

Após a denúncia, uma equipe policial foi enviada ao endereço e efetuou a prisão em flagrante. O homem foi encaminhado a outra unidade policial, onde passou por exames periciais.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

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Polícia Civil

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