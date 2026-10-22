Homem é preso após agarrar e tentar beijar agente de endemias em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:01
Um homem de 42 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (22), sob suspeita de importunação sexual, no bairro de Coutos, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, ele tentou beijar e agarrou uma agente de combate às endemias que realizava uma atividade profissional em uma residência.
Ainda segundo a polícia, o suspeito tentou levar a vítima até o banheiro do imóvel. A mulher conseguiu deixar o local e denunciou o caso à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi).
Após a denúncia, uma equipe policial foi enviada ao endereço e efetuou a prisão em flagrante. O homem foi encaminhado a outra unidade policial, onde passou por exames periciais.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.