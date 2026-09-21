Homem é preso após descumprir 180 determinações judiciais em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:26
Um homem de 59 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso por descumprir pelo menos 180 determinações judiciais em Pirajá, bairro de Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele descumpriu medidas protetivas e ameaçou a cunhada, de 60 anos. A prisão ocorreu no sábado (19).
Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador. O homem foi conduzido para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação para cumprimento do mandado, realizada no âmbito da Operação Escudo das Marias, foi executada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (DEAM/CMB) e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Periperi (DEAM/Periperi).