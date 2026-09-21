POLÍCIA

Homem é preso após descumprir 180 determinações judiciais em Salvador

Suspeito descumpriu medidas protetivas e ameaçou a cunhada

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:26

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 59 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso por descumprir pelo menos 180 determinações judiciais em Pirajá, bairro de Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele descumpriu medidas protetivas e ameaçou a cunhada, de 60 anos. A prisão ocorreu no sábado (19).

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador. O homem foi conduzido para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.