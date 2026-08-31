NOVA ESPERANÇA

Homem é preso após fazer mulher refém durante fuga da polícia em Salvador

Com ele, foram encontradas uma pistola, munições e porções de maconha, crack e cocaína

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:16

Homem é preso após fazer mulher refém durante fuga da polícia em Salvador Crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (31), no bairro Nova Esperança, em Salvador. Segundo a polícia, ele entrou em uma casa durante a fuga e fez uma mulher refém.

A situação foi registrada em um imóvel na Rua Cachoeira da Primavera. Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam rondas na região quando foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados.

O homem foi perseguido durante a tentativa de fuga, entrou na casa e manteve a vítima como refém.

Após negociação com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o homem se entregou e foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e tentativa de homicídio contra agente da segurança pública.