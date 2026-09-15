Homem é preso com 3,5 kg de cocaína após embarcar em Salvador com destino a Paris

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Mariana Rios
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:58
Um homem que embarcou em Salvador com destino a Paris, na França, foi preso em flagrante com cerca de 3,5 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na segunda-feira (14).
Segundo a Polícia Federal, o passageiro saiu da capital baiana e fez uma conexão no Aeroporto do Galeão, onde policiais federais realizavam uma fiscalização de rotina. A droga foi encontrada escondida na bagagem despachada.
O homem foi preso em flagrante e, após a lavratura do auto, encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. Ele responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas e permanecerá à disposição da Justiça.