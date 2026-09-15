FLAGRA NO RIO

Homem é preso com 3,5 kg de cocaína após embarcar em Salvador com destino a Paris

Droga estava escondida na bagagem despachada; passageiro foi preso durante fiscalização no Aeroporto do Galeão

Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:58

3,5 kg de cocaína estava escondida na bagagem despachada; passageiro foi preso no Aeroporto do Galeão, no Rio Crédito: Divulgação/PF

Um homem que embarcou em Salvador com destino a Paris, na França, foi preso em flagrante com cerca de 3,5 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na segunda-feira (14).

Segundo a Polícia Federal, o passageiro saiu da capital baiana e fez uma conexão no Aeroporto do Galeão, onde policiais federais realizavam uma fiscalização de rotina. A droga foi encontrada escondida na bagagem despachada.