VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em Salvador suspeito de agredir ex e pai dela, descumprir medida protetiva e incendiar casa

Homem de 46 anos também teria descumprido medida protetiva e tentado provocar uma explosão na residência da companheira; prisão ocorreu na Avenida Gal Costa

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:08

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 46 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na quarta-feira (19), em Salvador, suspeito de agredir a ex-companheira e o pai dela, descumprir uma medida protetiva de urgência e incendiar a casa da vítima. Segundo as investigações, ele também teria tentado provocar uma explosão na residência do casal meses antes.

A prisão aconteceu nas proximidades de um ferro-velho, às margens da Avenida Gal Costa, durante uma ação de equipes da 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima). De acordo com as investigações, o primeiro episódio ocorreu em 23 de maio deste ano. Na ocasião, o homem teria tentado desferir golpes de faca contra a companheira e cortado a mangueira do botijão de gás da residência, com o objetivo de provocar uma explosão no imóvel.

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O investigado também foi preso em flagrante no dia 24 de julho, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira), após, segundo a polícia, agredir fisicamente a vítima. Mesmo com uma medida protetiva de urgência em vigor, o homem teria voltado à residência da mulher em 15 de agosto.

Como não a encontrou no local, ele teria incendiado o imóvel e destruído objetos que estavam dentro da casa. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). O pai da mulher, de 64 anos, foi até a residência depois de tomar conhecimento do incêndio. Segundo as investigações, ele também foi agredido fisicamente pelo suspeito.