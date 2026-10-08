COMPORTAMENTO AGRESSIVO

Homem é preso por injúria racial e resistência em restaurante em bairro nobre de Salvador

Suspeito teria feito ofensas discriminatórias contra um adolescente de 14 anos e uma idosa de 67

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:30

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por injúria racial e resistência na noite de quarta-feira (7), em um restaurante localizado no bairro da Barra, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, um adolescente de 14 anos e uma pessoa idosa, de 67, foram alvo de ofensas verbais no estabelecimento.

Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência de discriminação e ameaça. No local, os agentes encontraram o homem com comportamento agressivo e proferindo ofensas discriminatórias.

Durante a abordagem, o suspeito teria apresentado resistência física e verbal. Ainda segundo a PM, ele permanecia alterado e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O homem foi detido e conduzido à delegacia para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis pela Polícia Civil. A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) registrou a prisão em flagrante por injúria racial e resistência.

O suspeito permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Militar não informou o nome do restaurante nem a identidade do homem.