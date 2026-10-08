Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por injúria racial e resistência em restaurante em bairro nobre de Salvador

Suspeito teria feito ofensas discriminatórias contra um adolescente de 14 anos e uma idosa de 67

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:30

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por injúria racial e resistência na noite de quarta-feira (7), em um restaurante localizado no bairro da Barra, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, um adolescente de 14 anos e uma pessoa idosa, de 67, foram alvo de ofensas verbais no estabelecimento.

Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência de discriminação e ameaça. No local, os agentes encontraram o homem com comportamento agressivo e proferindo ofensas discriminatórias.

Durante a abordagem, o suspeito teria apresentado resistência física e verbal. Ainda segundo a PM, ele permanecia alterado e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O homem foi detido e conduzido à delegacia para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis pela Polícia Civil. A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) registrou a prisão em flagrante por injúria racial e resistência.

O suspeito permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Militar não informou o nome do restaurante nem a identidade do homem.

Casos de racismo

Ofício assinado por juiz pede retirada de foto por Reprodução
Juíza Fernanda Vasconcellos fotografou a chef de cozinha Solange Borges por Reprodução
Exposição traz foto de mulher carregando imagem de Santo Antônio por Reprodução
Presidente do TJ-BA determina que imagem seja recolocada em fórum de Camaçari por Reprodução
Presidente do TJ-BA determina que imagem seja recolocada em fórum de Camaçari por Reprodução
TJ-BA determina inspeção no fórum de Camaçari por Reprodução
Ofício assinado por juiz pede retirada de foto por Reprodução
Juíza e fotógrafa durante a inauguração da exposição por Reprodução
Foto de líder do Candomblé retirada de fórum na Bahia gera representação no CNJ por Idafro
CNJ por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação
Tribunal de Justiça por Reprodução
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação/TJ-BA
Padre investigado por racismo religioso fecha acordo com MPF após fala sobre Preta Gil por Reprodução
Varredor de rua será indenizado em R$ 15 mil por racismo religioso no trabalho por Fernando Frazão/Agência Brasil
Ambulante acusado de racismo religioso contra ialorixá mãe Jaciara por Reprodução
Na Bahia, o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela járegistrou 232 denúncias de crime de ódio religioso desde que foi implantado. por Arisson Marinho/CORREIO
Xuxa e Astrid Fontenelle retiram apoio e deixam de seguir Rodrigo Branco condenado por racismo contra ex-BBB por Reprodução/Instagram
Arquiteto denuncia racismo em loja de shopping em Salvador: 'Pegou minha bolsa para ver se eu tinha roubado' por Reprodução / Redes sociais
Associação de Vini Jr. ao vídeo de Virginia provocou acusações de racismo nas redes sociais por Reprodução
Advogado José Luiz de Oliveira Junior denunciou racismo em evento jurídico no hotel Tivoli Mofarrej em SP por Reprodução/G1
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Xuxa e Astrid Fontenelle retiram apoio e deixam de seguir Rodrigo Branco condenado por racismo contra ex-BBB por Reprodução/Instagram
Arquiteto denuncia racismo em loja de shopping em Salvador: 'Pegou minha bolsa para ver se eu tinha roubado' por Reprodução / Redes sociais
Associação de Vini Jr. ao vídeo de Virginia provocou acusações de racismo nas redes sociais por Reprodução
Advogado José Luiz de Oliveira Junior denunciou racismo em evento jurídico no hotel Tivoli Mofarrej em SP por Reprodução/G1
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano por Redes sociais
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
Diretor do Ipac foi vítima de racismo nas redes sociais por Reprodução
Escritora denuncia racismo e xenofobia em cafeteria de Salvador por Reprodução / Redes sociais
Escritora denuncia racismo e xenofobia em cafeteria de Salvador por Reprodução / Redes sociais
Escritora denuncia racismo e xenofobia em cafeteria de Salvador por Reprodução / Redes sociais
Escritora denuncia racismo e xenofobia em cafeteria de Salvador: por Reprodução / Redes sociais
Coreógrafo de Lore Improta relata racismo em academia de Salvador e desabafa nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Saulo Brandão/Divulgação
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Artur Meninea/Gshow
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Isabella Pinheiro/Gshow
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Cantor baiano Samuel Marques é alvo de racismo por Reprodução
Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba por Reprodução / Redes sociais
1 de 96
Ofício assinado por juiz pede retirada de foto por Reprodução

Mais recentes

Imagem - Inema alerta para calor acima de 41 °C e umidade abaixo de 15% na Bahia; veja previsão

Inema alerta para calor acima de 41 °C e umidade abaixo de 15% na Bahia; veja previsão
Imagem - ACM Neto a Flávio Bolsonaro: 'Que você seja o presidente que mais trabalhou pela nossa grande Bahia'

ACM Neto a Flávio Bolsonaro: 'Que você seja o presidente que mais trabalhou pela nossa grande Bahia'
Imagem - Cidade baiana captura cerca de mil peixes-leão, espécie venenosa e invasora do litoral brasileiro

Cidade baiana captura cerca de mil peixes-leão, espécie venenosa e invasora do litoral brasileiro