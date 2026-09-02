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Homem é preso por matar atual da ex-namorada em Salvador

Ele também é investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 22:41

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Google Street View

Um homem de 26 anos foi preso nesta quarta-feira (2), em Salvador, por matar o atual companheiro da ex-namorada. A mulher também foi ferida no ataque. Os crimes ocorreram no dia 23 de julho, no bairro de São Marcos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Keyvison Dias Silva Santos, de 27 anos. No dia do crime, ele estava com a namorada caminhando pelo bairro quando foram abordados pelo suspeito. O casal foi atacado com golpes de arma branca.

A mulher foi atingida e conseguiu fugir, sendo socorrida para uma unidade de saúde. O homem, atingido na região do pescoço, não resistiu aos ferimentos.

O suspeito era procurado pela polícia e se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

O cumprimento da ordem judicial aconteceu durante a Operação Malhas da Lei. As investigações, conduzidas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), seguem em andamento para esclarecer a motivação e as demais circunstâncias dos fatos. O homem permanece à disposição do Poder Judiciário.

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