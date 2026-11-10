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Homem é preso por matar companheira a facadas na Federação

Cristina Ribeiro dos Santos foi encontrada morta no dia 4 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:08

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 45 anos, investigado pelo feminicídio de Cristina Ribeiro dos Santos, de 50 anos, foi preso nesta terça-feira (10), em Salvador. A vítima foi morta a facadas no dia 4 de outubro, no bairro da Federação, na capital baiana.

Segundo a Polícia Civil, a vítima e o suspeito mantinham um relacionamento amoroso havia cerca de três anos e meio, marcado por discussões, separações e reconciliações. As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes e desentendimentos entre o casal.

Durante a apuração, conduzida pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), foram realizados depoimentos e diligências para esclarecer as circunstâncias do crime. Uma faca também foi apreendida dentro da residência da vítima.

Com base nos indícios reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do investigado. O homem se apresentou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde teve o mandado judicial cumprido.

O suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.

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