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Homem é surpreendido e morto a tiros na frente de bar em Águas Claras

Eric Cardoso da Silva foi atingido por disparos na Rua Martacênia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:59

Eric Cardoso da Silva foi morto a tiros
Eric Cardoso da Silva foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Eric Cardoso da Silva, 35 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (3), no bairro de Águas Claras, em Salvador. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, três homens que estavam em um veículo efetuaram os disparos contra a vítima. 

O crime aconteceu em frente a um bar na Rua Martacênia. Após os tiros, Eric foi encontrado caído no local, já sem vida. A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência e confirmou a morte. A área foi isolada pelos policiais até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e pela remoção do corpo.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Guias periciais e de remoção foram expedidas. As circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas. A autoria e a motivação do homicídio são investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil informou que diligências estão sendo realizadas para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a dinâmica do assassinato. Após a ocorrência, o policiamento foi intensificado na região de Águas Claras. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões relacionadas ao caso.

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