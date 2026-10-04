CRIME

Homem é surpreendido e morto a tiros na frente de bar em Águas Claras

Eric Cardoso da Silva foi atingido por disparos na Rua Martacênia

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:59

Eric Cardoso da Silva foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Eric Cardoso da Silva, 35 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (3), no bairro de Águas Claras, em Salvador. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, três homens que estavam em um veículo efetuaram os disparos contra a vítima.

O crime aconteceu em frente a um bar na Rua Martacênia. Após os tiros, Eric foi encontrado caído no local, já sem vida. A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência e confirmou a morte. A área foi isolada pelos policiais até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e pela remoção do corpo.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Guias periciais e de remoção foram expedidas. As circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas. A autoria e a motivação do homicídio são investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).