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Homem é torturado em cativeiro após ser sequestrado durante festa em Salvador

Um suspeito foi preso

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:30

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem foi sequestrado na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro de Pirajá, em Salvador. Ele foi levado para um imóvel no bairro do Calabetão, utilizado como cativeiro por integrantes de uma organização criminosa. A Polícia Civil realizou o resgate ainda nesta segunda-feira e prendeu um dos suspeitos.

De acordo com informações levantadas pelas equipes da Delegacia Antissequestro (DAS), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a vítima estava em uma festa em Pirajá quando foi sequestrada por integrantes de uma organização criminosa.

Durante o período em que foi mantido em cativeiro, o homem foi submetido a sessões de tortura. Em seguida, os sequestradores entraram em contato com os familiares da vítima e exigiram uma quantia em dinheiro para libertá-la.

Após receber denúncias sobre a possível localização do cativeiro, equipes da Polícia Civil realizaram buscas no Calabetão, identificaram o imóvel utilizado pelos criminosos e localizaram a vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante a ação, os policiais encontraram maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas à possível comercialização de drogas.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça. A Polícia Civil procura os demais envolvidos.

A ação de localização contou com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Tags:

Salvador Polícia Civil

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