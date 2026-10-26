CRIME

Homem é torturado em cativeiro após ser sequestrado durante festa em Salvador

Um suspeito foi preso

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:30

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem foi sequestrado na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro de Pirajá, em Salvador. Ele foi levado para um imóvel no bairro do Calabetão, utilizado como cativeiro por integrantes de uma organização criminosa. A Polícia Civil realizou o resgate ainda nesta segunda-feira e prendeu um dos suspeitos.

De acordo com informações levantadas pelas equipes da Delegacia Antissequestro (DAS), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a vítima estava em uma festa em Pirajá quando foi sequestrada por integrantes de uma organização criminosa.

Durante o período em que foi mantido em cativeiro, o homem foi submetido a sessões de tortura. Em seguida, os sequestradores entraram em contato com os familiares da vítima e exigiram uma quantia em dinheiro para libertá-la.

Após receber denúncias sobre a possível localização do cativeiro, equipes da Polícia Civil realizaram buscas no Calabetão, identificaram o imóvel utilizado pelos criminosos e localizaram a vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante a ação, os policiais encontraram maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas à possível comercialização de drogas.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça. A Polícia Civil procura os demais envolvidos.