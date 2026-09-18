CRIME

Homem em situação de rua é baleado na cabeça e no ombro durante ataque na Caixa D’Água

Caso foi registrado na Rua Freitas Henrique de Cima

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:57

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Um homem em situação de rua foi baleado na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro da Caixa D’Água, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, a vítima foi atingida por dois disparos, sendo um no ombro e outro na cabeça, na Rua Freitas Henrique de Cima.

Policiais militares da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após uma denúncia de que havia um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima consciente e prestaram o atendimento inicial.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ernesto Simões Filho, onde recebeu atendimento médico. A identidade dele ainda não havia sido formalmente confirmada, conforme o registro da ocorrência divulgado pela Polícia Civil.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio. Guias para perícia e exame de lesão corporal foram expedidas pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, oitivas e outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação dos disparos.