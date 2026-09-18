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Homem em situação de rua é baleado na cabeça e no ombro durante ataque na Caixa D’Água

Caso foi registrado na Rua Freitas Henrique de Cima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:57

Prisão de suspeito em rodoviária do Rio foi resultado do compartilhamento de informações de inteligência entre as forças policiais
Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Um homem em situação de rua foi baleado na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro da Caixa D’Água, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, a vítima foi atingida por dois disparos, sendo um no ombro e outro na cabeça, na Rua Freitas Henrique de Cima.

Policiais militares da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após uma denúncia de que havia um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima consciente e prestaram o atendimento inicial.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ernesto Simões Filho, onde recebeu atendimento médico. A identidade dele ainda não havia sido formalmente confirmada, conforme o registro da ocorrência divulgado pela Polícia Civil.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio. Guias para perícia e exame de lesão corporal foram expedidas pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, oitivas e outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação dos disparos.

A ocorrência foi registrada durante a madrugada e mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. As investigações devem buscar identificar o responsável pelos disparos e esclarecer o que teria provocado o ataque.

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