CRIME

Homem fica em coma após ser atacado com marreta por vizinho em Salvador

Caso ocorreu em Pernambués; suspeito fugiu e não foi localizado pela Polícia Militar

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:00

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Um homem tentou matar o vizinho com golpes de marreta na noite de quarta-feira (23), no bairro de Pernambués, em Salvador. A vítima está em coma em um hospital da capital baiana.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na Rua Duarte Coelho. No local, os agentes foram informados de que um homem havia sido agredido com um objeto contundente. A vítima já tinha sido socorrida por moradores e encaminhada para atendimento médico.

Segundo relatos de moradores, a agressão ocorreu após uma discussão entre vizinhos. O suposto agressor deixou o local antes da chegada da polícia. Rondas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado.