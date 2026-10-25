ACESSO INDEVIDO

Homem fica preso entre trem e plataforma em estação de metrô de Salvador

Caso ocorreu na Estação Campinas de Pirajá

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14:55

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

Um homem ficou preso entre um trem e a plataforma na tarde deste domingo (25), na Estação Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo a concessionária, a pessoa acessou indevidamente a via.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestam atendimento à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Em nota, o Metrô Bahia reforçou a importância de seguir as orientações de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes. Entre as recomendações estão não acessar a via, respeitar a faixa amarela de segurança e aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem.

"Essas orientações são divulgadas continuamente por meio de campanhas de comunicação", diz trecho da nota.