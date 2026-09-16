COMPLEXO DO NORDESTE DE AMARALINA

Homem invade casa e faz duas pessoas reféns durante fuga da polícia em Salvador

Suspeito de 25 anos trocou tiros com policiais antes de invadir o imóvel; vítimas foram liberadas sem ferimentos

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:16

As vítimas são moradores da Rua João de Vinho, no bairro Santa Cruz; os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, um carregador, 14 munições do mesmo calibre, 27 estojos deflagrados e dois aparelhos celulares Crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (16), no bairro de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Durante uma tentativa de fuga da polícia, ele invadiu uma residência e fez duas pessoas de 39 e 66 anos reféns.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são moradores da Rua João de Vinho. Elas foram liberadas após o suspeito se render e não apresentaram ferimentos.

O homem invadiu a casa durante a fuga, após trocar tiros com policiais do Batalhão Rondesp Atlântico, segundo a Polícia Militar. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para realizar os protocolos de negociação.

Polícia Militar em ação 1 de 42

Durante a varredura no imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, com numeração suprimida; um carregador; 14 munições do mesmo calibre; 27 estojos deflagrados; e dois aparelhos celulares.