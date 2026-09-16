Homem invade casa e faz duas pessoas reféns durante fuga da polícia em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:16
Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (16), no bairro de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Durante uma tentativa de fuga da polícia, ele invadiu uma residência e fez duas pessoas de 39 e 66 anos reféns.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são moradores da Rua João de Vinho. Elas foram liberadas após o suspeito se render e não apresentaram ferimentos.
O homem invadiu a casa durante a fuga, após trocar tiros com policiais do Batalhão Rondesp Atlântico, segundo a Polícia Militar. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para realizar os protocolos de negociação.
Polícia Militar em ação
Durante a varredura no imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, com numeração suprimida; um carregador; 14 munições do mesmo calibre; 27 estojos deflagrados; e dois aparelhos celulares.
O homem e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial competente no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.