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Homem invade casa e faz duas pessoas reféns durante fuga da polícia em Salvador

Suspeito de 25 anos trocou tiros com policiais antes de invadir o imóvel; vítimas foram liberadas sem ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:16

As vítimas são moradores da Rua João de Vinho, no bairro Santa Cruz; os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, um carregador, 14 munições do mesmo calibre, 27 estojos deflagrados e dois aparelhos celulares
As vítimas são moradores da Rua João de Vinho, no bairro Santa Cruz; os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, um carregador, 14 munições do mesmo calibre, 27 estojos deflagrados e dois aparelhos celulares Crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (16), no bairro de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Durante uma tentativa de fuga da polícia, ele invadiu uma residência e fez duas pessoas de 39 e 66 anos reféns.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são moradores da Rua João de Vinho. Elas foram liberadas após o suspeito se render e não apresentaram ferimentos.

O homem invadiu a casa durante a fuga, após trocar tiros com policiais do Batalhão Rondesp Atlântico, segundo a Polícia Militar. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para realizar os protocolos de negociação.

Polícia Militar em ação

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Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

Durante a varredura no imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, com numeração suprimida; um carregador; 14 munições do mesmo calibre; 27 estojos deflagrados; e dois aparelhos celulares.

O homem e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial competente no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

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