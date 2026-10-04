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Homem morre afogado e corpo é encontrado em praia do Rio Vermelho

Vítima foi localizada neste domingo (4), na praia do Buracão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:51

Praia do Buracão
Praia do Buracão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um homem de 46 anos morreu após se afogar na praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O corpo de José Luiz Santana dos Santos foi localizado neste domingo (4).

A ocorrência foi registrada pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), que expediu as guias periciais e de remoção do corpo.

A reportagem procurou a Salvamar e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não recebeu retorno.

A Salvamar havia emitido um alerta para o risco de afogamentos e mar agitado nas praias de Salvador durante o fim de semana, devido à intensificação dos ventos e das ondas. Entre as orientações, o órgão recomendou que os banhistas evitassem áreas sinalizadas com bandeira vermelha e não entrassem no mar além da altura do umbigo.

Praias perigosas de Salvador

Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Flamengo por Betto Jr. / Secom PMS
Praia de Stella Maris por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Piatã por Marina Silva/CORREIO
Praia de Jaguaribe por Reprodução / TV Bahia
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Praia de Itapuã por Amanda Oliveira

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